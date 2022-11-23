٤ مراكز للتأهيل الشامل بالرياض تحقق التميز في الأداء والخدمات

حققت أربعة مراكز للتأهيل الشامل التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، التميز في جودة الأداء والخدمات الاجتماعية والطبية المقدمة.
وحقق المركز الأول "التأهيل الشامل للإناث بالخرج"، فيما حققت مراكز التأهيل الشامل بالملز وتأهيل المجمعة والتأهيل الشامل للإناث بالقدس المراكز الثلاثة التالية.
وبتلك المناسبة هنأ مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض الدكتور محمد الحربي مراكز التأهيل الشامل الفائزة بالمراكز الأولى على ذلك الإنجاز شاكراً لهم جميع جهودهم التي بذلوها لتحقيقه، ومتمنياً لهم المزيد من التقدم والنجاح.
يذكر أن المراكز الأربعة حصلت على التميز خلال إحدى مبادرات التكريم التي تنفذها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لفروعها طوال العام بهدف تحفيز الإدارات والموظفين ورفع مستوى الخدمات المقدمة في شتى المجالات.