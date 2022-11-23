٤ مراكز للتأهيل الشامل بالرياض تحقق التميز في الأداء والخدمات

وبتلك المناسبة هنأ مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض الدكتور محمد الحربي مراكز التأهيل الشامل الفائزة بالمراكز الأولى على ذلك الإنجاز شاكراً لهم جميع جهودهم التي بذلوها لتحقيقه، ومتمنياً لهم المزيد من التقدم والنجاح.