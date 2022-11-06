محافظ الخرج الجديد يستقبل قادة القطاعات العسكرية والأمنية ومديري الإدارات الحكومية بالمحافظة

استقبل الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز محافظ الخرج، صباح اليوم الأحد، بديوان المحافظة، قادة القطاعات العسكرية والأمنية، ومديري الإدارات ورؤساء المراكز؛ بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه محافظًا للخرج، وهنّأه المسؤولون بتلك المناسبة.
بعد ذلك ألقى محافظ الخرج كلمة أعرب فيها عن خالص الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- على الثقة الملكية، كما قدم الشكر لسمو وزير الداخلية حفظه الله.
كما أعرب عن اعتزازه بهذه الثقة الملكية الغالية، سائلًا الله العلي القدير أن يكون عند حسن ظن القيادة، وأن يوفقه لكل ما فيه خدمة الدين ثم الملك والوطن.
وأضاف: "سنعمل بمشيئة الله في تحقيق التنمية في المحافظة، لتواكب رؤية المملكة 2030 في شتى المجالات"، معربًا عن تطلعه لتطوير محافظة الخرج وتنميتها لتكون عصرية لساكنيها تحت توجيهات صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض وسمو نائبه.
واختتم كلمته قائلًا إن "الوطن غالٍ على الجميع، ونعمل في بنائه وتطويره وحمايته وتلاحمه وترابطه"، مؤكدًا أن "أبوابنا مفتوحة للجميع ونرحب بالمقترحات الهادفة والعمل يدًا واحدة. سائلًا الله أن يحفظ القيادة الرشيدة ويديم علينا نعمة الأمن والرخاء".