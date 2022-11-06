محافظ الخرج الجديد يستقبل قادة القطاعات العسكرية والأمنية ومديري الإدارات الحكومية بالمحافظة

استقبل الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز محافظ الخرج، صباح اليوم الأحد، بديوان المحافظة، قادة القطاعات العسكرية والأمنية، ومديري الإدارات ورؤساء المراكز؛ بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه محافظًا للخرج، وهنّأه المسؤولون بتلك المناسبة.