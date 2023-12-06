"ابن سمار": الميزانية الجديدة حملت معها المُبشرات والخيرات والمسرات

هنّأ رئيس مجلس إدارة شركة "دار السمار" رجل الأعمال محمد بن مسعد بن سمار، القيادة الرشيدة والشعب السعودي بِمُناسبة إقرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز عن الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2024، وذلك مِن خلال كلمته التي ألقاها في مجلس الوزراء اليوم.
وقال "ابن سمار": "نُهنئ القيادة الرشيدة الحكيمة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز والشعب السعودي كافة على ميزانية الخير والنماء، التي أعلنها خادم الحرمين الشريفين اليوم، وحملت معها المُبشرات والخيرات والمسرات".
وأضاف أن "هذا الإعلان للميزانية ولله الحمد، يعكس الدور البالغ والجهود الحثيثة في رفع معدل النمو الاقتصادي المستدام في ضوء المقومات والفرص التنموية الضخمة التي تتمتع بها المملكة العربية السعودية؛ لتعزيز جذب الاستثمارات، وتحفيز الصناعات، ورفع نسبة المحتوى المحلي من الصناعات، وتطوير البُنى التحتية، وذلك في إطار رؤية المملكة 2030 للمضي قدمًا نحو مستقبل أفضل بمشيئة الله، ويوضح مدى الجهود التي قامت بها قيادتنا الرشيدة -حفظها الله- في وضع كُل السُبل لتحقيق اقتصاد قوي متين؛ وذلك للوصول إلى الهدف الرئيسي في أن تكون المملكة العربية السعودية أحد أهم الاقتصادات المُهمة في العالم بإذن الله".
وأضاف أن "هذا الإعلان يدل أيضًا على النجاح في الخطط والاستراتيجيات الاقتصادية نحو اقتصاد مزدهر وتنمية مُستدامة تنعكس إيجابًا على المملكة واقتصادها وذلك بما يرضي الله عز وجل، فنحمد الله عز وجل أولًا وأخيرًا على ما رزقنا بِه من عز وخير وبركة ونماء، ونحمد الله على إعلان الخير الذي أتى بفضل الله أولًا ثم بالخطط الواثقة المدروسة والتنظيم المستمر والجهود الحثيثة من القيادة -حفظها الله- ونسأل الله أن يجعلها ميزانية خير ونماء وتطوير وازدهار وبركة، وأن ينفع بها البلاد والعباد".