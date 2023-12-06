"ابن سمار": الميزانية الجديدة حملت معها المُبشرات والخيرات والمسرات

وأضاف أن "هذا الإعلان للميزانية ولله الحمد، يعكس الدور البالغ والجهود الحثيثة في رفع معدل النمو الاقتصادي المستدام في ضوء المقومات والفرص التنموية الضخمة التي تتمتع بها المملكة العربية السعودية؛ لتعزيز جذب الاستثمارات، وتحفيز الصناعات، ورفع نسبة المحتوى المحلي من الصناعات، وتطوير البُنى التحتية، وذلك في إطار رؤية المملكة 2030 للمضي قدمًا نحو مستقبل أفضل بمشيئة الله، ويوضح مدى الجهود التي قامت بها قيادتنا الرشيدة -حفظها الله- في وضع كُل السُبل لتحقيق اقتصاد قوي متين؛ وذلك للوصول إلى الهدف الرئيسي في أن تكون المملكة العربية السعودية أحد أهم الاقتصادات المُهمة في العالم بإذن الله".