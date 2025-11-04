"الجوازات" تضبط وافدًا يمنيًا حاول دخول المملكة بطريقة غير مشروعة عبر منفذ الوديعة

أعلنت المديرية العامة للجوازات عن ضبط وافد من الجنسية اليمنية أثناء محاولته دخول أراضي المملكة بطريقة غير مشروعة عبر منفذ الوديعة الحدودي.
وأوضحت الجوازات السعودية، عبر حسابها الرسمي في منصة "إكس"، أنه جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالف واستكمال كافة المتطلبات القانونية اللازمة.
وتؤكد المديرية العامة للجوازات استمرار جهودها الميدانية في ضبط المخالفين لتعليمات الإقامة والعمل وأمن الحدود، مشددة على أن أي محاولة للدخول أو الإقامة بطرق غير نظامية ستُقابل بتطبيق العقوبات المقررة وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة.