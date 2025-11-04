"الجوازات" تضبط وافدًا يمنيًا حاول دخول المملكة بطريقة غير مشروعة عبر منفذ الوديعة

وتؤكد المديرية العامة للجوازات استمرار جهودها الميدانية في ضبط المخالفين لتعليمات الإقامة والعمل وأمن الحدود، مشددة على أن أي محاولة للدخول أو الإقامة بطرق غير نظامية ستُقابل بتطبيق العقوبات المقررة وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة.