جامعة الأمير سلطان توقع اتفاقية تعاون مع مدينة الملك فهد الطبية؛ لتمكين طلبة كلية الطب من اكتساب خبرات عملية مباشرة وفقًا لأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي

وقعـــت جامعة الأمير سلطان اتفاقية تعاون إستراتيجية مع مدينة الملك فهد الطبية، تهدف إلى تمكين طلبة كلية الطب من اكتساب الخبرات العملية المباشرة، والمشاركة في مشاريع بحثية تطبيقية، بما يعزّز جاهزيتهم المهنية للمساهمة في تأهيل كوادر وطنية متمكنة لتحقيق مستهدفات النظام الصحي، ورفع مهارتهم التقنية للانسجام مع مستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي لبناء مجتمع حيوي ينعم بالصحة وجودة الحياة.
وأكــــــد رئيس جامعة الأمير سلطان الدكتور أحمد بن صالح اليماني أن الاتفاقية تمثل خطوة إستراتيجية لتعزيز التكامل بين القطاعين الأكاديمي والصحي، بما يسهم في رفع جودة التعليم والتدريب الطبي والبحثي، وتوفير بيئة تعليمية عملية متكاملة للطلاب والطالبات في مختلف التخصصات الصحية.
وأضـاف الدكتور اليماني أن الاتفاقية تتيح للجامعة الاستفادة من الخبرات المؤسسية والطبية المتقدمة في مدينة الملك فهد الطبية، وتبادل الخبرات مع الجامعة والمستشفى بما يعزّز الكفاءات الوطنية، ويضمن إعداد كوادر مؤهلة وفق أعلى المعايير الأكاديمية الدولية، مع الاستفادة من أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية.
وأشـــار إلى أن الاتفاقية تأتي ضمن إستراتيجية الجامعة لتعزيز البحث العلمي والابتكار، ودعم البرامج التدريبية المتطورة التي تخدم الاحتياجات الصحية الوطنية، وتضمن تطوير الكوادر المهنية وفق خطة وطنية متكاملة، بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة لرؤية السعودية 2030.