مستشفى "دله النخيل" يوفر إبر علاج "السكري" و"التنحيف" بطريقة آمنة ومستقرة

وبيّن أن الجرعة الطبية المستخدمة في الإبر، هي نفس الجرعة سواء كانت إبر أوزيمبك، أو مونجارو، اللتين تُستخدمان كعلاج للسكري من النوع الثاني ولإنقاص الوزن لمن لديهم سمنة مفرطة، وتصلح للفئات التي اعتمدت أخيرًا لمن في سن الـ12 سنة فما فوق؛ حيث كانت سابقًا لمن في سن 18 سنة، فما فوق، موضحًا أن الإشراف على صرف هذه الإبر في مستشفى دله النخيل، يتم بواسطة استشاري طب الأسرة والأمراض المزمنة، ضمن قسم الأمراض الباطنية؛ وذلك لضمان استخدامها بطريقة آمنة وفعالة.