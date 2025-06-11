"الطيران المدني" يُخصص فرقًا رقابية لمتابعة جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن

وانطلاقًا من دور الهيئة التنظيمي والإشرافي في قطاع الطيران والمطارات بشكل خاص، تقوم الهيئة بمتابعة تجربة ضيوف الرحمن في المطارات بتنفيذ جولات رقابية على مدار الساعة للتأكد من تطبيق أعلى المعايير، وتوفر المرافق والخدمات على مستوى عالٍ من الجودة، وتسهم في راحة حجاج بيت الله، وتذليل الصعوبات، وتجاوز التحديات التي تواجههم عبر مطاراتها التي تُعد أول ما تخطاه أقدام ضيوف الرحمن، وتعكس الانطباع الأول لجودة الخدمات المقدمة.