"تقويم التعليم" تُوَقّع اتفاقيات لاعتماد 17 برنامجًا أكاديميًّا لجامعة الحدود الشمالية

وشملت الاتفاقيات توقيع (17) برنامجًا في مرحلة البكالوريوس وهي: (الطب والجراحة، ودكتور صيدلي، وعلوم التمريض، وتقنية المختبرات الطبية، والتغذية الإكلينيكية، والهندسة المدنية، والهندسة الكهربائية، والهندسة الميكانيكية، والهندسة الكيمائية، والهندسة الصناعية، وعلوم الحاسبات، ونظم المعلومات، وتقنية المعلومات، والمحاسبة، والتمويل، والتسويق، والقانون).