بالأسماء.. "تعليم القنفذة" يعتمد حركة وتدوير مديري ومديرات المدارس

اعتمد مدير التعليم بالقنفذة رئيس لجنة القيادة المدرسية الدكتور محمد إبراهيم الزاحمي حركة مديري ومديرات المدارس والوكلاء والوكيلات للعام الدراسي 1445هـ، بعد مناقشتها من قبل اللجنة وإقرارها.
وأوضح "الزاحمي" أن الحركة شملت عدد (583) مديراً ومديرةً ووكيلاً ووكيلةً بمختلف مدارس البنين والبنات ورياض الأطفال التابعة لمكاتب التعليم بالقنفذة والقوز وحلي والمظيلف والعرضيتين.
وعبّر عن أمنياته لمديري ومديرات المدارس ووكلائهم المكلفين بالتوفيق والنجاح في أداء مهامهم ومسؤولياتهم، وتحقيق تطلعات وطموحات القيادة الحكيمة والمسؤولين بالوزارة في مواصلة وتحقيق التطوير المنشود.
وأشاد "الزاحمي" بجهود أعضاء لجنة القيادات المدرسية في إصدار الحركة، وفي اختيار القيادات المتميزة.
وذكر أن قرار الحركة شمل التجديد لعددٍ من القيادات المدرسية لمدة عام دراسي في مواقع عملهم، ونقل آخرين لمدارس أخرى، وتكليف معلمين ومعلمات للعمل في القيادة المدرسية من تاريخ القرار.
ووجّه مدير التعليم مديري ومديرات المدارس المشمولين بالحركة إلى المباشرة مع تاريخ عودة الهيئة الإدارية للاستعداد للعام الدراسي الجديد، يوم الأحد 26/ 1/ 1445هـ، للعمل على تنفيذ خطط التهيئة والاستعداد لاستقبال المعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات، وتوفير وفرز المقررات الدراسية، وتوزيع المهام والمسؤوليات، وإعداد خطط العمل، والجداول الدراسية ومناقشتها مع منسوبي ومنسوبات المدرسة منذ وقتٍ مبكر، بالإضافة إلى البدء في التخطيط للأسبوع التمهيدي والتهيئة الإرشادية للطلاب المستجدين والطالبات المستجدات، ومناقشة أي عوائق أو تحديات قد تعتري سير العمل مع الإدارات والأقسام المعنية في إدارة التعليم؛ لضمان بداية جادة وناجحة ومنتظمة مع أول يوم دراسي.
وجاءت نتائج الحركة وفق ما هو موضح في الرابط التالي: https://www.quedu.gov.sa/move/