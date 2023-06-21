بالأسماء.. "تعليم القنفذة" يعتمد حركة وتدوير مديري ومديرات المدارس

ووجّه مدير التعليم مديري ومديرات المدارس المشمولين بالحركة إلى المباشرة مع تاريخ عودة الهيئة الإدارية للاستعداد للعام الدراسي الجديد، يوم الأحد 26/ 1/ 1445هـ، للعمل على تنفيذ خطط التهيئة والاستعداد لاستقبال المعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات، وتوفير وفرز المقررات الدراسية، وتوزيع المهام والمسؤوليات، وإعداد خطط العمل، والجداول الدراسية ومناقشتها مع منسوبي ومنسوبات المدرسة منذ وقتٍ مبكر، بالإضافة إلى البدء في التخطيط للأسبوع التمهيدي والتهيئة الإرشادية للطلاب المستجدين والطالبات المستجدات، ومناقشة أي عوائق أو تحديات قد تعتري سير العمل مع الإدارات والأقسام المعنية في إدارة التعليم؛ لضمان بداية جادة وناجحة ومنتظمة مع أول يوم دراسي.