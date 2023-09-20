يستضيف ولي العهد في لقاء يترقبه الملايين.. تعرَّف على كبير المذيعين "بريت باير"

ويضيف "باير" إلى سِجله في الحوارات محاورته لسمو ولي العهد؛ إذ أجرى "باير" العديد من المقابلات مع قادة العالم والرؤساء الحاليين والسياسيين والمشاهير، بما في ذلك: الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والرئيس باراك أوباما آنذاك، والرئيس جورج دبليو. بوش، ووزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون، والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، والدالاي لاما، والممثل ماثيو ماكونهي.. وغيرهم الكثير. وقد اكتسب زخمًا واسعًا هذه الأيام مع إجرائه المقابلة الحصرية مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.