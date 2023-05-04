"الوطني للأرصاد" ينبّه من "تقلُّبات جوية" غدًا الجمعة حتى الثلاثاء

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم الخميس، إلى تقلُّبات جوية على معظم مناطق المملكة، بمشيئة الله، ابتداء من غدٍ الجمعة وحتى الثلاثاء المقبل.
وتوقَّع أن تشمل تلك التقلباتُ هطولَ أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحبها رياحٌ هابطة نشطة السرعة، تصل سرعتها إلى أكثر من 60كم/ ساعة، مثيرة للأتربة والغبار، مع جريان للسيول وتساقط للبرد.
وتشهد مناطقُ عسير، والباحة، وجازان، ونجران، وأجزاء من منطقة مكة المكرمة؛ هطولَ أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، ابتداء من غد الجمعة وحتى الثلاثاء المقبل.
فيما تشهد أجزاءُ من منطقتَي الرياض والشرقية ومعظم محافظات منطقة القصيم، هطولَ أمطار رعدية خفيفة إلى متوسطة، ابتداء من الأحد وحتى الثلاثاء المقبل.
وقال المركز الوطني للأرصاد: إن مناطق الجوف والحدود الشمالية وتبوك "خصوصًا الأجزاء الشرقية منها"، تتأثّر بنشاط في الرياح السطحية تصل سرعتها إلى أكثر من 60كم/ ساعة مثيرة للأتربة والغبار، مع شبه انعدام في الرؤية الأفقية يومَي السبت والأحد المقبلين.
وأهاب المركز بالجميع متابعة منصاته الإعلامية؛ لمعرفة مستجدّات الحالة المتوقّعة والمحافظات المتأثرة بها، مع اتباع تعليمات وإرشادات الجهات المعنية.