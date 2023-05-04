"الوطني للأرصاد" ينبّه من "تقلُّبات جوية" غدًا الجمعة حتى الثلاثاء

وقال المركز الوطني للأرصاد: إن مناطق الجوف والحدود الشمالية وتبوك "خصوصًا الأجزاء الشرقية منها"، تتأثّر بنشاط في الرياح السطحية تصل سرعتها إلى أكثر من 60كم/ ساعة مثيرة للأتربة والغبار، مع شبه انعدام في الرؤية الأفقية يومَي السبت والأحد المقبلين.