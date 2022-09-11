"ساهم" تحصل على تصريح هيئة سوق المال في التقنية المالية

وذكر أن المملكة لديها فرص واعدة في كثير من الفرص الاستثمارية وخاصة الاستثمار في التطوير العقاري التي لم تكن متاحة لكافة فئات المجتمع، وهنا يأتي دور منصة "ساهم" في توفير تجربة رقمية فريدة تتيح لمواطني ومقيمي المملكة خلال ثوانٍ وفي أي وقت وفي أي مكان من خلال التطبيق أو الموقع الإلكتروني؛ للاستثمار في مشاريع التطوير العقاري، وبمبالغ تبدأ من ألف ريال سعودي فقط ونستهدف إطلاق الخدمة خلال الربع الرابع من السنة الميلادية الحالية مع شركائنا المتميزين من مديري الصناديق والمطورين العقاريين؛ حتى نوفر خيارات وفرصًا استثمارية ذات جودة عالية تلبي طموح عملائنا، مع إيضاح المخاطر الاستثمارية فيها.