تعليم الطائف يحصد 24 ميدالية ذهبية وفضية وبرونزية في منافسات اللغة العربية

حصد طلاب وطالبات الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف 24 ميدالية ذهبية وفضية وبرونزية في منافسات اللغة العربية والمهارات الأدبية والفنون 2025 على مستوى المملكة، والتي أُقيمت تصفياتها النهائية في تعليم جازان. وبلغ عدد الميداليات الذهبية 8 ميداليات، فيما بلغ عدد الميداليات الفضية 6 ميداليات، والبرونزية 10 ميداليات.
وهنّأ المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي الطلبة الفائزين والفائزات بالميداليات وتحقيقهم المراكز المتقدمة، كما أشاد بدور المدارس في تنمية وصقل مواهب الطلاب، مثمنًا التعاون المثمر بين المدرسة والأسرة.
وأضاف الدكتور "الغامدي" أن تحقيق تعليم الطائف لمراكز متقدمة يأتي امتدادًا للدعم اللامحدود الذي يحظى به قطاع التعليم من القيادة الرشيدة – أيّدها الله –، وحرص وزارة التعليم على اكتشاف المواهب وصقل مهارات الطلبة في مختلف المجالات اللغوية والأدبية والفنية.
وأكد أن منافسات اللغة العربية والمهارات الأدبية والفنون تهدف إلى رعاية المواهب وصناعة بيئة تنافسية محفزة تُثري مهارات الطلاب والطالبات وتُعزّز شغفهم باللغة العربية وآدابها وفنونها.