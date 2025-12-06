تعليم الطائف يحصد 24 ميدالية ذهبية وفضية وبرونزية في منافسات اللغة العربية

حصد طلاب وطالبات الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف 24 ميدالية ذهبية وفضية وبرونزية في منافسات اللغة العربية والمهارات الأدبية والفنون 2025 على مستوى المملكة، والتي أُقيمت تصفياتها النهائية في تعليم جازان. وبلغ عدد الميداليات الذهبية 8 ميداليات، فيما بلغ عدد الميداليات الفضية 6 ميداليات، والبرونزية 10 ميداليات.