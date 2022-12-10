مختصون: رؤية المملكة 2030 أسهمت في زيادة المنظمات غير الربحية بنسبة 160%

وأوضح الكاتب والأكاديمي الدكتور محمد المسعودي أن رؤية المملكة 2030 أسهمت في زيادة المنظمات غير الربحية بنسبة 160% في ست سنوات، مضيفًا أن هذا القطاع يسهم بمبلغ 8 مليارات ريال سنويًّا في الناتج المحلي، كما يحظى بـ 815 ألف متطوعاً سُجلوا في منصة التطوع، مؤكداً أن الصورة الذهنية للمبادرات التطوعية نحو اللغة لا تزال غير مواكبة للتطلعات، حاثًّا على التوجه للاهتمام بالمانجا اليابانية، فيما عرج على التصنيف الحديث للقطاع غير الربحي، الذي يعده قطاعًا ثالثًا يقوم بأدوار في تنمية المجتمع وبناء الذات.