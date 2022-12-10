مختصون: رؤية المملكة 2030 أسهمت في زيادة المنظمات غير الربحية بنسبة 160%

نظم معرض جدة للكتاب 2022 اليوم ندوة علمية بعنوان "القطاع غير الربحي وآفاق تعزيز الهوية اللغوية" والتي حاور خلالها الدكتور عادل خميس الزهراني والأكاديميان الدكتور محمد المسعودي، والدكتور أحمد آل مريع، متناولين في نقاشٍ مستفيض دور القطاع الثالث في المملكة في تعزيز الهوية للغوية، واهتماهم باللغة العربية ومكانتها، وإسهاماته في تنمية المجتمع.
وأوضح الكاتب والأكاديمي الدكتور محمد المسعودي أن رؤية المملكة 2030 أسهمت في زيادة المنظمات غير الربحية بنسبة 160% في ست سنوات، مضيفًا أن هذا القطاع يسهم بمبلغ 8 مليارات ريال سنويًّا في الناتج المحلي، كما يحظى بـ 815 ألف متطوعاً سُجلوا في منصة التطوع، مؤكداً أن الصورة الذهنية للمبادرات التطوعية نحو اللغة لا تزال غير مواكبة للتطلعات، حاثًّا على التوجه للاهتمام بالمانجا اليابانية، فيما عرج على التصنيف الحديث للقطاع غير الربحي، الذي يعده قطاعًا ثالثًا يقوم بأدوار في تنمية المجتمع وبناء الذات.
من جانبه أكد مدير الندوة الدكتور عادل الزهراني، أن منجز القطاع غير الربحي في خدمة اللغة العربية لا يتجاوز تقديم التصورات التي تدور حول تعزيز الهوية وتبقى حبيسة الأدراج، مطالبًا تلك الجهات بالعمل على تحويل تلك الأفكار إلى برامج عمل، ولافتًا إلى أن هناك الكثير من الأفكار والنظريات التي تمثل قاعدة جيدة للانطلاق، لكنها تحتاج إلى شيء من التفعيل، وهذا دور القطاع غير الربحي، بحسب وجهة نظره.