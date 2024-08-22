60 فرقة من أمانة الطائف تعاملت مع الحالة المطرية الغزيرة.. ورفع درجة الاستعداد للطوارئ

شهدت الطائف، اليوم، تواصلًا في هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة، فيما يتوقع استمرارها بناءً على تأكيدات الأرصاد.
وأكدت أمانة الطائف لـ"سبق" أنها نشرت أكثر من 60 فرقة للتعامل مع الحالة المطرية التي تشهدها المحافظة، ووزّعت جميع كوادر العمل بلجنة الأمطار والسيول؛ لاحتواء آثار الأمطار الغزيرة التي شهدتها مواقع متفرقة من المحافظة، وأنجزت التعامل السريع مع نواتج الحالة المطرية التي شهدتها المحافظة والمراكز التابعة.
ووجه أمين محافظة الطائف المهندس عبد الله بن خميس الزايدي، برفع درجة الاستعداد لمواجهة أي تداعيات للحالة المطرية المتوقعة القادمة، وفقًا للتقارير الصادرة عن الأرصاد، فيما نشرت الأمانة فرقها والمعدات في الميدان للتعامل مع أي طارئ.
كما رفعت مستوى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ونسقت جهود 10 بلديات فرعية ومكتب للخدمات البلدية ومراكز الإسناد للعمل وفق خطة الأمطار والسيول، وسرعة معالجة تجمعات مياه الأمطار من خلال الفرق الميدانية المتخصصة، وتطبيق جميع الإجراءات لضمان تدفق السيول في العبارات المغلقة والصندوقية والمفتوحة، والوقوف المباشر لفرق الطوارئ، والتأكد من جاهزية قنوات التصريف عبر الشبكة العامة، وجاهزية المضخات والمعدات والأفراد، وتهيئة كافة المضخات الثابتة في الأنفاق، ومراجعة توزيع الفرق الميدانية وفق الاحتياج.
ووضعت الأمانة كافة إمكانياتها لمجابهة أي حالات طارئة أثناء هطول الأمطار، ومتابعة أداء قنوات التصريف ومضخات المياه بالأنفاق، ونشرت جميع معدات سحب مياه الأمطار والتجمعات المائية في الميدان، وتشغيل معدات وآليات الكسح والشفط وفتح الطرق، وباشرت الفرق الميدانية كافة البلاغات التي تلقّتها الأمانة من المواطنين والمقيمين خلال الساعات الماضية، ومعالجة جميع المواقع وفق خطة الاحتواء الميدانية، مع سحب تجمعات المياه من المواقع غير المخدومة بشبكة تصريف مياه السيول والأمطار، ومعالجة المستنقعات التي تكونت عقب هطول الأمطار حفاظًا على الأرواح وردم العديد منها، وقامت فرق العمل الميدانية بإزالة الرواسب المعيقة لتدفق المياه في مناهل التصريف، ومتابعة كفاءة أداء قنوات شبكة درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار بالشوارع الرئيسية والفرعية والتقاطعات والميادين.
وأهابت الأمانة بالمواطنين والمقيمين بالمحافظة على سلامتهم والابتعاد عن المناطق المنخفضة، وأماكن تجمّعات المياه وبطون الأودية، والحذر من الاقتراب من مصادر الكهرباء في الحدائق والمرافق العامة وقت هطول الأمطار حفاظًا على الأرواح والممتلكات، فيما دعت المقاولين والاستشاريين بالمشروعات اتخاذ التدابير والاحتياطات الضرورية كافة، والتقيد بإجراءات السلامة في المواقع الإنشائية أثناء الحالة المطرية المتوقعة.