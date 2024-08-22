60 فرقة من أمانة الطائف تعاملت مع الحالة المطرية الغزيرة.. ورفع درجة الاستعداد للطوارئ

ووضعت الأمانة كافة إمكانياتها لمجابهة أي حالات طارئة أثناء هطول الأمطار، ومتابعة أداء قنوات التصريف ومضخات المياه بالأنفاق، ونشرت جميع معدات سحب مياه الأمطار والتجمعات المائية في الميدان، وتشغيل معدات وآليات الكسح والشفط وفتح الطرق، وباشرت الفرق الميدانية كافة البلاغات التي تلقّتها الأمانة من المواطنين والمقيمين خلال الساعات الماضية، ومعالجة جميع المواقع وفق خطة الاحتواء الميدانية، مع سحب تجمعات المياه من المواقع غير المخدومة بشبكة تصريف مياه السيول والأمطار، ومعالجة المستنقعات التي تكونت عقب هطول الأمطار حفاظًا على الأرواح وردم العديد منها، وقامت فرق العمل الميدانية بإزالة الرواسب المعيقة لتدفق المياه في مناهل التصريف، ومتابعة كفاءة أداء قنوات شبكة درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار بالشوارع الرئيسية والفرعية والتقاطعات والميادين.