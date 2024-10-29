بالفيديو.. أمطار غزيرة على عدة مناطق في المملكة هنا تنبيهات "الأرصاد"

أعلن الرئيسُ التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد الدكتور أيمن غلام، في تصريح مصوّر عبر الفيديو، عن توقعات تشير إلى تعرُّض عدة مناطق في المملكة لأمطار متفاوتة الغزارة، اعتبارًا من اليوم الثلاثاء وحتى يوم السبت المقبل، وتوقع "غلام" هطول أمطار تتراوح بين المتوسطة والغزيرة، وصولًا إلى شديدة الغزارة في بعض المناطق.
وأوضح الدكتور "غلام" أن النموذج السعودي المتقدم، الذي يعتمد على أحدث التقنيات العددية المتطورة، أظهر أن منطقتَيْ مكة المكرمة والمدينة المنورة ستشهدان أعلى كميات للأمطار، بما في ذلك المدن الساحلية القريبة مثل محافظة جدة.
أشار إلى أن العاصمة المقدسة والمرتفعات الجنوبية الغربية ستتأثر بشكل واضح، منوِّهًا إلى تأثيرات الطقس على الطرق الرابطة بين جدة والمدينة المنورة، مؤكدًا على تواصل مستمر مع الجهات المعنية بالحماية المدنية؛ حيث يتمّ إصدار إنذارات مبكرة وتقارير تحذيرية لضمان أقصى درجات الجاهزية للتعامل مع هذه الحالات الجوية.
وأضاف: أن هناك تنسيقًا مكثفًا عبر اجتماعات طارئة تضمّ ممثلين من الأرصاد ومسؤولين من المدن والمحافظات؛ لضمان سرعة اتخاذ التدابير اللازمة. وطمأن "غلام" بشأن جاهزية فرق الطوارئ، مؤكدًا أن المركز الوطني للأرصاد يعمل على مدار الساعة لتحقيق أهداف الجهات المعنية في التعامل مع هذه الحالات.
واختتم تصريحه بالتأكيد على أهمية تعاون جميع الجهات للحفاظ على سلامة الجميع، مشيرًا إلى أن المركز يشارك في مراكز الأزمات وغرف الطوارئ لمتابعة المستجدات والتطورات بشكل لحظي.
وكان الرئيس التنفيذي للأرصاد قد تابع مستوى الحالة المطرية، واستمع لشرح مفصّل من غرفة العمليات عن مسارها وتأثيرها على المناطق المتأثرة، ولمتابعة التصريح الكامل يرجى مشاهدة الفيديو عبر الرابط التالي عبر منصة "X":