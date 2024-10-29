بالفيديو.. أمطار غزيرة على عدة مناطق في المملكة هنا تنبيهات "الأرصاد"

أعلن الرئيسُ التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد الدكتور أيمن غلام، في تصريح مصوّر عبر الفيديو، عن توقعات تشير إلى تعرُّض عدة مناطق في المملكة لأمطار متفاوتة الغزارة، اعتبارًا من اليوم الثلاثاء وحتى يوم السبت المقبل، وتوقع "غلام" هطول أمطار تتراوح بين المتوسطة والغزيرة، وصولًا إلى شديدة الغزارة في بعض المناطق.