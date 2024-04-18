مؤتمر "أورام الكبد" بالخبر يستعرض أحدثَ التطورات في التشخيص والأبحاث السريرية

ومن ناحيته أكّد رئيس المؤتمر ورئيس الجمعية العربية لزراعة الكبد الدكتور محمد سعد القحطاني، أنه في ضوء العبء المتزايد لسرطان الكبد عالميًّا ومحليًّا، تظهر الحاجة لمكافحة هذا التحدي الصحي المتصاعد، وتمكين الممارسين الصحيين الذين يتعاملون مع سرطان الكبد؛ لمعرفة أوجه القصور في فهم وبائيات سرطان الكبد، وعوامل الخطر، وطرق الكشف المبكر، بالإضافة إلى أحدث التطورات في طرق العلاج المتنوعة المتاحة والعلاجات الناشئة.