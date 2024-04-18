مؤتمر "أورام الكبد" بالخبر يستعرض أحدثَ التطورات في التشخيص والأبحاث السريرية

تنظّم الجمعيةُ العربية لزراعة الكبد والجمعية السعودية لأمراض وزراعة الكبد، مؤتمرَ "أورام الكبد" يومي 26-27 أبريل الحالي بالخبر، يتم من خلاله التطرق لأحدث التطورات في طرق التشخيص والفحص وعرض أحدث الاكتشافات والأبحاث السريرية المتعلقة بسرطان الكبد، بالإضافة إلى مناقشة خيارات العلاج المختلفة.
وفي التفاصيل: يناقش المؤتمرُ طرقَ الجراحة وزراعة الكبد، والعلاجات المستهدفة والمناعية، وتحسين النتائج السريرية من خلال البروتوكولات القائمة على الأدلّة والبراهين العلمية لعلاج سرطان الكبد، كما يستعرض طرق دعم المرضى وتجربتهم من خلال أساليب الرعاية الشخصية والخدمات الداعمة.
ومن ناحيته أكّد رئيس المؤتمر ورئيس الجمعية العربية لزراعة الكبد الدكتور محمد سعد القحطاني، أنه في ضوء العبء المتزايد لسرطان الكبد عالميًّا ومحليًّا، تظهر الحاجة لمكافحة هذا التحدي الصحي المتصاعد، وتمكين الممارسين الصحيين الذين يتعاملون مع سرطان الكبد؛ لمعرفة أوجه القصور في فهم وبائيات سرطان الكبد، وعوامل الخطر، وطرق الكشف المبكر، بالإضافة إلى أحدث التطورات في طرق العلاج المتنوعة المتاحة والعلاجات الناشئة.
وأضاف: لذلك يعقد مؤتمر سرطان الكبد تحت مظلة الجمعية العربية لزراعة الكبد والجمعية السعودية لأمراض وزراعة الكبد لزيادة الوعي ومناقشة أبرز المستجدات في علاج سرطان الكبد، وتزويد الممارسين الصحيين بالمهارات اللازمة لوضع خطة علاجية بمشاركة التخصصات اللازمة، والتنسيق بينها لتحسين ورفع جودة الخدمة الطبية. علاوة على ذلك يهدف المؤتمر إلى تعزيز بيئة مواتية للخطاب النقدي وتبادل المعرفة؛ حيث يمكن للمشاركين المشاركة في المناقشات وتبادل الخبرات والتعاون في علاج سرطان الكبد.
وأشار الدكتور القحطاني إلى إمكانية التسجيل والحضور للمؤتمر عبر التسجيل في الرابط التالي: