طيران ناس تسجّل نمواً قوياً في الربع الثالث مع ارتفاع صافي الربح بنسبة 15% على أساس سنوي

- عام 2026 ستتحول الشركة إلى تمويل الطائرات عبر القروض المباشرة (Debt Financing)
- الشركة تؤكد المضي بثبات لتحقيق مستهدفاتها للنمو والربحية لعام 2026
حقّقت شركة طيران ناس أداءً ماليًا وتشغيليًا قويًا خلال الربع الثالث من عام 2025، رغم التحديات التي واجهها قطاع الطيران عالميًا.
فقد نمت الإيرادات بنسبة 6% على أساس سنوي لتصل إلى 2.1 مليار ريال سعودي، وارتفع عدد المسافرين بنسبة 15% ليبلغ 4.2 مليون مسافر، كما زاد إنتاج المقاعد المتاحة بالكيلومتر (ASK) بنسبة 22%، ما يعكس استمرار توسّع شبكة الوجهات ونمو الأسطول.
وسجّل مؤشر الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) ارتفاعًا بنسبة 23% ليصل إلى 650 مليون ريال سعودي، فيما ارتفع صافي الربح بنسبة 15% إلى 120 مليون ريال سعودي، مدفوعًا بالتحكّم الصارم في التكاليف واستمرار تعافي الطلب القوي على السفر. إلا أن الشركة واجهت تحديات مؤقتة تمثّلت في التوترات الجيوسياسية الإقليمية وتعليق بعض أنواع التأشيرات، إضافة إلى توقف عدد من الطائرات (AOG) نتيجة نقص توريد محركات CFM عالميًا، وهو ما أدى إلى نمو أقل بقليل من التوقعات السابقة.
وخلال إعلان النتائج، كشفت الشركة أنها ستتحوّل بالكامل اعتباراً من عام 2026 إلى تمويل شراء الطائرات من خلال الدَّين بدلاً من الاعتماد على نظام البيع وإعادة الاستئجار (Sale-and-Leaseback – SLB) بشكل رئيسي، وهو ما يُتوقّع أن يعزّز ربحية الشركة على المدى الطويل من خلال خفض تكاليف الإيجار وتحسين ملكية الأصول وتوفير مرونة أكبر في إدارة رأس المال، مع الحفاظ على قوة المركز المالي والتحكم المباشر في الأصول التشغيلية.
كما أشارت الشركة إلى أن أزمة محركات CFM بدأت بالتحسّن ويتوقّع أن يتم حلّها بالكامل بحلول أوائل عام 2026، مما سيسمح باستعادة الطاقة التشغيلية الكاملة.
وفي حين يُتوقّع أن يكون أداء عام 2025 أقلّ قليلاً من التوجّهات الأولية نتيجة للعوامل المؤقتة المذكورة، أكدت طيران ناس أنها تسير بثبات نحو تحقيق مستهدفاتها للنمو والربحية لعام 2026، مدعومة بتعافي السعة التشغيلية، وتوسّع شبكة الوجهات، واستمرار قوة الطلب في السوق.