طيران ناس تسجّل نمواً قوياً في الربع الثالث مع ارتفاع صافي الربح بنسبة 15% على أساس سنوي

وسجّل مؤشر الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) ارتفاعًا بنسبة 23% ليصل إلى 650 مليون ريال سعودي، فيما ارتفع صافي الربح بنسبة 15% إلى 120 مليون ريال سعودي، مدفوعًا بالتحكّم الصارم في التكاليف واستمرار تعافي الطلب القوي على السفر. إلا أن الشركة واجهت تحديات مؤقتة تمثّلت في التوترات الجيوسياسية الإقليمية وتعليق بعض أنواع التأشيرات، إضافة إلى توقف عدد من الطائرات (AOG) نتيجة نقص توريد محركات CFM عالميًا، وهو ما أدى إلى نمو أقل بقليل من التوقعات السابقة.