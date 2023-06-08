فيصل بن فرحان يعلن انضمام المملكة لرئاسة مجموعة التركيز المعنية بالشأن الإفريقي لمواجهة داعش

وأعلن وزير الخارجية في كلمته بالاجتماع، عن انضمام المملكة لرئاسة مجموعة التركيز المعنية بالشأن الإفريقي لمواجهة مخاطر التنظيم، إلى جانب كل من (الولايات المتحدة الأمريكية، ومملكة المغرب، وجمهورية إيطاليا، وجمهورية النيجر)، كما رحّب سموه بالتوجه إلى إنشاء مجموعة تركيز معنية بمكافحة تنظيم داعش بولاية خراسان في أفغانستان؛ حيث ستشكل هذه المجموعة محورًا أساسيًّا للحد من تَواجد وانتشار التنظيم الإرهابي في تلك المناطق.