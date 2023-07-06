ماذا يحدث لمواقيت الصلاة بمدينتين على خط طولي واحد؟.. "المسند" يوضح

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقًا"، مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات" الدكتور عبدالله المسند، إنه إذا وقعت مدينتان على خط طول جغرافي واحد؛ فإن مواقيت الصلاة فيهما تختلف في كل الأوقات بما فيها وقتا الشروق والغروب عدا وقت الظهر؛ حيث إن هذا هو الوقت الوحيد الذي تشترك فيه كل نقطة جغرافية تقع على خط طول جغرافي واحد.
وأوضح "المسند"، عبر حسابه على "تويتر": "حتى لو كانت مدينة في شمال الكرة الأرضية والأخرى جنوب الكرة الأرضية وهما على خط طول واحد؛ فإن وقت الظهر فيهما واحد".
وأضاف: "على سبيل المثال كل النقاط الجغرافية (المدن والقرى) التي تقع على خط طول جرينتش يدخل وقت الظهر فيها في وقت واحد.. هذا والله أعلم".