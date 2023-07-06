ماذا يحدث لمواقيت الصلاة بمدينتين على خط طولي واحد؟.. "المسند" يوضح

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقًا"، مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات" الدكتور عبدالله المسند، إنه إذا وقعت مدينتان على خط طول جغرافي واحد؛ فإن مواقيت الصلاة فيهما تختلف في كل الأوقات بما فيها وقتا الشروق والغروب عدا وقت الظهر؛ حيث إن هذا هو الوقت الوحيد الذي تشترك فيه كل نقطة جغرافية تقع على خط طول جغرافي واحد.