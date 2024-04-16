محليات

دوريات المجاهدين بجازان تقبض على مخالف لترويجه القات

توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية وإحالته إلى جهة الاختصاص
دوريات المجاهدين بجازان تقبض على مخالف لترويجه القات

قبضت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة جازان على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية؛ لترويجه نبات القات المخدر.

وتم توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

جازان
الإدارة العامة للمجاهدين

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