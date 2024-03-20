وزير النقل يتفقد حركة السفر والخطط التشغيلية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة

ونوه بجهود جميع العاملين في قطاعات المطار ومثمّنًا حجم التنسيق الرفيع والمشترك لتسهيل انسيابية السفر والقدوم، حيث تشهد حركة المسافرين نموًا متسارعًا خلال شهر رمضان المبارك من مختلف أنحاء العالم. يُشار إلى أن مطار الملك عبد العزيز الدولي حقق أرقامًا تشغيلية عالية، حيث بلغ عدد المسافرين من بداية شهر شعبان وحتى يوم أمس 5,420,419 مليون مسافر قدوم ومغادرة في حين بلغ عدد الرحلات للفترة نفسها 30,572 رحلة وسجل المطار في 21 شعبان الماضي أعلى يوم تشغيلي بواقع 157.8 ألف مسافر.