110.5 آلاف طنٍّ إنتاجُ المملكة من العنب سنويًّا.. وتبوك تتصدر بـ46.9 ألف طن

وبيّنت الوزارة في تقرير صادر ضمن حملة "موسم حصادها" التي تهدف إلى التعريف بالأنواع المتعددة للفاكهة المحلية وأوقات وفرتها في المواسم المختلفة على مدار العام، أن تبوك تُعد أعلى مناطق المملكة إنتاجًا للعنب بإنتاج سنوي يبلغ (46.939) طنًّا، تليها منطقة القصيم بإنتاج يبلغ (22.822) طنًّا، ثم منطقة حائل بإنتاج (12.182) طنًّا، ومنطقة عسير تنتج (9.261) طنًّا؛ بينما يبلغ إنتاج مكة المكرمة (6.069) طنًّا، وإنتاج المدينة المنورة (3.480) طنًّا، وإنتاج الجوف (2.930) طنًّا، ونجران (2.879) طنًّا، ومنطقة الرياض (2.275) طنًّا، والباحة (1.227) طنًّا، والشرقية (388) طنًّا، والحدود الشمالية (50) طنًّا.