بموافقة دول مجلس الأطراف.. تشكيل مجلس إدارة جديد لمركز الملك عبدالله العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات

من جانبه، ثمّن الأمين العام لمركز الحوار العالمي (كايسيد)، د. زهير الحارثي، موافقة دول مجلس الأطراف على تعيين أعضاء مجلس الإدارة الجديد من أصحاب المعرفة والكفاءة والخبرة في مجالَي الحوار وتقارب الأديان، معبرًا عن ثقته الكبيرة بهذا الاختيار، ومؤكدًا أن تعيين أعضاء المجلس سينعكس على دور المركز وتفاعله على الصعيد العالمي، ويعزز المرحلة الجديدة التي يعيشها المركز لتحقيق مستهدفاته.