50 متسابقًا يتأهلون لنهائيات تصفيات المسابقة العالمية "عطر الكلام"

وتعمل المسابقة على تعريف العالم بسماحة الإسلام ووسطيته، واختلاف ثقافات العالم الإسلامي وتنوعها في تلاوة القرآن ورفع الأذان، فضلًا عن استحداث برنامج لإبراز جماليات المقامات الصوتية لدى المشاركين، وتكريم المبدعين في التلاوة والأذان، والاحتفاء بالمواهب المميزة في مجالاتها.