الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين تفتح التقديم لخدمات إفطار الصائمين في رمضان 1447هـ

وبيّنت أن متطلبات التقديم تشمل وجود سجل تجاري ساري المفعول يتضمن نشاط التموين أو الإعاشة، ورخصة بلدية سارية أو رخصة من هيئة الغذاء والدواء لمقر التشغيل في مكة المكرمة أو المدينة المنورة، إضافة إلى وجود مقر تشغيلي فعلي داخل إحدى المدينتين (إثبات ملكية أو عقد إيجار موثق)، وخلو السجل من مخالفات الصحة العامة، والالتزام بالهوية البصرية المعتمدة ومكونات الوجبة المعتمدة، مع توفر القدرة التشغيلية على توريد ما لا يقل عن 10,000 وجبة يوميًا.