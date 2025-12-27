الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين تفتح التقديم لخدمات إفطار الصائمين في رمضان 1447هـ

أعلنت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي فتح باب استقبال وثائق مقدمي خدمات إفطار الصائمين خلال شهر رمضان المبارك لعام 1447هـ.
وأوضحت الهيئة أن الإعلان يختص بالشركات والمصانع الراغبة في تقديم خدمات الإفطار في الحرمين الشريفين، ولا يشمل تصاريح سفر الإفطار.
وبيّنت أن متطلبات التقديم تشمل وجود سجل تجاري ساري المفعول يتضمن نشاط التموين أو الإعاشة، ورخصة بلدية سارية أو رخصة من هيئة الغذاء والدواء لمقر التشغيل في مكة المكرمة أو المدينة المنورة، إضافة إلى وجود مقر تشغيلي فعلي داخل إحدى المدينتين (إثبات ملكية أو عقد إيجار موثق)، وخلو السجل من مخالفات الصحة العامة، والالتزام بالهوية البصرية المعتمدة ومكونات الوجبة المعتمدة، مع توفر القدرة التشغيلية على توريد ما لا يقل عن 10,000 وجبة يوميًا.
وأشارت الهيئة إلى أن التقديم يتم عبر مسح رمز الاستجابة الإلكتروني، خلال الفترة من 7 / 7 / 1447هـ إلى 10 / 7 / 1447هـ.