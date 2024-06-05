شاهد.. "أمانة الطائف" تكشف عن فيلا سكنية كُبرى حولها وافدون لمحال تجارية متنوعة

كشفت أمانة محافظة الطائف، في مهمة نوعية عن فيلا سكنية مكونة من 50 غرفة، حولها ما يزيد على 20 وافدًا من جنسية آسيوية موقعًا يحتوي على محال وأنشطة تجارية متنوعة أُقيمت بداخلها ، بخلاف ما تم العثور عليه من أجهزة نقاط بيع بنكية يتم من خلالها تنفيذ عمليات الشراء لصالح أسماء وجهات لم يُكشف عنها بعد، في حين تم اتخاذ الإجراءات النظامية حيال الموقع وفقًا للوائح المعتمدة في ذلك.