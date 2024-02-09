إمام المسجد النبوي يحذر من مجالس الغفلة والمجانة التي فيها مراتع أهل الفسق

وتحدّث الشيخ صلاح البدير عن فضل مجالس الذكر ومجالسة العلماء، لكسب العلم الشرعي الذي يعود بالخير على المتعلمين في دنياهم وآخرتهم، مبيناً أن مجالس العلم هي الرياض اليانعة الأنيقة، والحدائق المتهدّلة الوريقة، من واضب عليها حاز أعلى المراتب، وأشرف المناقب، مورداً الحديث الذي رواه أبو هريرة - رضي الله عنه - أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال: "من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهّل الله له به طريقاً إلى الجنة".