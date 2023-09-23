احتفاءً باليوم الوطني 93.. فهد العجلان: في تلك المناسبة الغالية.. البورصة العقارية تحلّق في آفاق عالمية

وثمّن فهد العجلان؛ القرار الصائب بإطلاق البورصة العقارية السعودية بشكل رسمي عالمي -بعد أن كانت قد أُطلقت في نوفمبر 2021م بشكلٍ تجريبي- وشملت الصفقات المباشرة، والعروض العقارية، والصفقات الجديدة، والرهن العقاري، والاستعلام عن الصكوك، وتحديثها، مشيراً إلى أن هذه الخطوة ستنعش القطاع العقاري السعودي، وتفتح آفاق الاستثمار الدولي، مبيناً أن البورصة العقارية السعودية كان لها دورٌ حاسمٌ في تحديث الصكوك ورقمنتها، كما ستتيح عمليات البيع والشراء الحر، والتداول المباشر، مع إتاحة المعلومات والبيانات بشفافية كبيرة.