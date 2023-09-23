احتفاءً باليوم الوطني 93.. فهد العجلان: في تلك المناسبة الغالية.. البورصة العقارية تحلّق في آفاق عالمية

أكّد رجل الأعمال فهد بن عبدالعزيز العجلان؛ المدير التنفيذي لمجموعة شركات عجلان وإخوانه، أن المملكة تشهد كل يوم إنجازات كبيرة، تتناسب ومكانتها الإقليمية والعالمية، منها: الرياضية والثقافية والسياحية والعلمية، تصبح جميعها في خدمة الاقتصاد الوطني، والاستثمار المتنوّع، مبيناً أن تلك الإنجازات تتزامن واحتفاء المملكة باليوم الوطني (93) الثالث والتسعين؛ ذكرى توحيد أرجاء المملكة، على يد المؤسّس الملك عبد العزيز آل سعود -طيّب الله ثراه-.
وثمّن فهد العجلان؛ القرار الصائب بإطلاق البورصة العقارية السعودية بشكل رسمي عالمي -بعد أن كانت قد أُطلقت في نوفمبر 2021م بشكلٍ تجريبي- وشملت الصفقات المباشرة، والعروض العقارية، والصفقات الجديدة، والرهن العقاري، والاستعلام عن الصكوك، وتحديثها، مشيراً إلى أن هذه الخطوة ستنعش القطاع العقاري السعودي، وتفتح آفاق الاستثمار الدولي، مبيناً أن البورصة العقارية السعودية كان لها دورٌ حاسمٌ في تحديث الصكوك ورقمنتها، كما ستتيح عمليات البيع والشراء الحر، والتداول المباشر، مع إتاحة المعلومات والبيانات بشفافية كبيرة.
وأوضح العجلان؛ أن وزارة العدل السعودية تقوم بجهود حثيثة لرقمنة الوثائق، حيث نجحت في رقمنة 180 مليون وثيقة عقارية، واصفاً هذا الأمر بالإنجاز الكبير، داعياً إلى ضرورة الإسراع برقمنة الوثائق المتبقية؛ لتحقيق طفرة في عمليات البيع والشراء بشكلٍ سهلٍ وموثوق، والأجمل من ذلك أن تقوم وزارة العدل برقمنة الصكوك من تلقاء نفسها، دون الحاجة إلى تقديم ملاكها طلبات للرقمنة.
واختتم العجلان؛ بتقديم التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وشعب المملكة -يحفظهم الله- بتلك المناسبة الغالية، داعياً الله أن يديم على الوطن نعمة الأمن والاستقرار والرخاء.