انطلاق "LabTech 2025" في جازان بمشاركة دولية واسعة

تشهد منطقة جازان صباح غدٍ الاثنين انطلاق أعمال المؤتمر والمعرض الدولي الخامس لتقنيات المختبرات "LabTech 2025"، بمشاركة نخبة من العلماء والخبراء السعوديين والدوليين، إلى جانب ممثلين من أبرز القطاعات الصناعية في المملكة، وذلك وسط استعدادات مكثفة من الجهات المنظمة.
ويبحث المؤتمر هذا العام مستقبل التقنيات المخبرية، وأحدث تطورات الجودة والاستدامة، إلى جانب تسليط الضوء على دور المرأة القيادي في قطاع العلوم على مستوى دول الخليج.
ويطرح المؤتمر عدة محاور رئيسية في صناعة المختبرات عالميًا، من أبرزها: الأتمتة والروبوتات، نظم إدارة المعلومات المخبرية، تقنيات الذكاء الاصطناعي، التحليل الطيفي والكروماتوغرافي، إضافة إلى النانوتكنولوجي والتقنيات الجينية المتقدمة مثل "NGS" وتحرير الجينات.
كما يناقش المؤتمر مستجدات أنظمة الجودة واعتماد المختبرات، والممارسات الخضراء، وتطورات الإدارة الحديثة، إلى جانب الأمن والسلامة الحيوية والتعامل مع المواد الخطرة.
ويخصص المؤتمر برنامجًا خاصًا لتمكين المرأة، يستعرض من خلاله نماذج نسائية قيادية من دول مجلس التعاون الخليجي، ويسلط الضوء على إنجازاتهن في تطوير العلوم والتقنية، وتقديم تجارب ناجحة في القطاعات المخبرية والصناعية.
وأكملت اللجان المنظمة تجهيز القاعات المخصصة للجلسات العلمية وورش العمل، وأجنحة المعرض المصاحب الذي يضم أحدث معدات وتقنيات المختبرات، إلى جانب استقبال الوفود المحلية والدولية المشاركة.
ويُعد "LabTech 2025" من أبرز التجمعات العلمية المتخصصة في تقنيات المختبرات على مستوى المنطقة، ومنصة رئيسية لعرض الابتكارات الحديثة، ومناقشة التحديات، وبناء الشراكات بين المختصين والخبراء.