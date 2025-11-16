انطلاق "LabTech 2025" في جازان بمشاركة دولية واسعة

ويطرح المؤتمر عدة محاور رئيسية في صناعة المختبرات عالميًا، من أبرزها: الأتمتة والروبوتات، نظم إدارة المعلومات المخبرية، تقنيات الذكاء الاصطناعي، التحليل الطيفي والكروماتوغرافي، إضافة إلى النانوتكنولوجي والتقنيات الجينية المتقدمة مثل "NGS" وتحرير الجينات.