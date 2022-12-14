"عناية الصحية" تحصد جائزتَيْن من وزارتَي الصحة والموارد البشرية

وفي سياقٍ آخر، قال مدير إدارة التطوع نواف بن سهاج العتيبي: أهم ما يميّز العمل التطوعي في الجمعية وجود إدارة متخصصة للتطوع، إضافة إلى وجود إستراتيجية واضحة في تبني برامج ومبادرات المتطوعين، مبيناً أن الجمعية تمتلك لائحة تخص المتطوعين ودليل (سياسات – إجراءات – حوكمة) تنظّم العلاقة بين الجمعية والمتطوعين، كما تطبق المعيار الوطني الخاص بإشراك المتطوعين، وكذلك أنشأت نادي عناية للتطوع الصحي والذي يعد أكبر محضن لتجمُّع المتطوعين في الرياض، وهو معتمد من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، حيث تقوم باستقطاب مبادراتهم وتأهيلهم وتدريبهم من خلال كوادر مؤهلة في مجال العمل التطوعي.