"عناية الصحية" تحصد جائزتَيْن من وزارتَي الصحة والموارد البشرية

حصلت جمعية عناية على جائزتَيْن مميزتَيْن، إحداهما جائزة وزير الصحة للتطوع الصحي من وزارة الصحة في مسار الجوائز التقديرية، والأخرى الجائزة الوطنية للعمل التطوعي من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وذلك بعد أن أكملت متطلبات تطبيق معايير الجائزتين.
وقال رئيس مجلس إدارة جمعية عناية الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السويلم: سعيدٌ بالجائزتين اللتين تؤكّدان أن الجمعية تسير بخُطى ثابتة نحو التميز في مجال العمل التطوعي وتطبيقها للمعايير الوطنية الخاصة به، مما يعطي الجمعية ميزة وتفوقاً في هذا المضمار.
وأشار إلى أن هاتين الجائزتين ستنضمان إلى مجموعة من الجوائز وشهادات التميز المؤسّسي التي حصلت عليها الجمعية من مؤسسات محلية وإقليمية وعالمية.
ووعد بدعم الإدارة التنفيذية لتحقيق مزيدٍ من النجاحات بما يتناغم مع رؤية الجمعية في أن تكون نموذجاً رائداً في مجال تقديم الخدمات الصحية.
واعتبر "السويلم" حصول الجمعية على الجائزتين إنجازاً وطنياً سيسهم مع زميلاتها في القطاع غير الربحي في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في الوصول إلى مليون متطوع.
وقدّم التهنئة لأمين عام الجمعية ولكل منسوبيها على ما قدّموه من جهودٍ وإنجازات مثمرة أسهمت في استحقاقها للتميز في مجال العمل التطوعي.
من جانبه، شكر الأمين العام للجمعية الدكتور سلمان بن عبدالله المطيري؛ وزارتَي الصحة والموارد البشرية على ما تقدمانه من دعمٍ وتشجيعٍ للجمعية في كل المجالات.
ولفت إلى أن الجمعية تعتز وتفخر بهاتين الجائزتين الوطنيتين اللتين ستكونان حافزاً للجمعية لبذل مزيدٍ من الجهود والإنجازات في مجال التطوع الصحي.
وقال: الجمعية وفّرت البيئة المحفزة للمتطوعين من خلال تحديـد احتياجاتها التطوعيـة وتصميم الفـرص التطوعيـة لهم واسـتقطابهم وتوظيــفهم بحســب قدراتهــم وحاجــات الجمعيــة، كما تهتم بتأهيــلهم وتدريــبهم حســب المهمــة، ومتابعتهــم في أثنــاء الأداء وتكريمهــم ونشــر إنجازاتهــم.
وأضاف أن هاتين الجائزتين والإنجازات التي حقّقتها الجمعية في مجال التميز المؤسسي لم تكن لتتحقق لولا توفيق الله، ثم الدعم المقدّم من شركائها في القطاع الحكومي والأهلي ومن الداعمين ومزودي الخدمات الصحية والإعلاميين والمتطوعين في تبني مبادراتها ودعمها، مما انعكس إيجاباً على مخرجاتها وما حققته كذلك من نتائج مثمرة في مجال الجودة والحوكمة.
وشكر "المطيري"؛ رئيس مجلس الإدارة، وأعضاء المجلس الموقر، وزملاءه من منسوبي الجمعية، الذين يبذلون كل الجهود للارتقاء بالجمعية إلى محطات التميز والإبداع.
وفي سياقٍ آخر، قال مدير إدارة التطوع نواف بن سهاج العتيبي: أهم ما يميّز العمل التطوعي في الجمعية وجود إدارة متخصصة للتطوع، إضافة إلى وجود إستراتيجية واضحة في تبني برامج ومبادرات المتطوعين، مبيناً أن الجمعية تمتلك لائحة تخص المتطوعين ودليل (سياسات – إجراءات – حوكمة) تنظّم العلاقة بين الجمعية والمتطوعين، كما تطبق المعيار الوطني الخاص بإشراك المتطوعين، وكذلك أنشأت نادي عناية للتطوع الصحي والذي يعد أكبر محضن لتجمُّع المتطوعين في الرياض، وهو معتمد من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، حيث تقوم باستقطاب مبادراتهم وتأهيلهم وتدريبهم من خلال كوادر مؤهلة في مجال العمل التطوعي.
وأشار "العتيبي"؛ إلى أن إدارة التطوع في الجمعية منذ نشأتها حتى 2021م تمكنت من استقطاب 7706 متطوعين ما بين ممارس صحي وأطباء استشاريين وإداري وإعلامي بلغت ساعاتهم التطوعية 107.184 بقيمة اقتصادية تقدر بـ 10.711.721 ريالاً.
وأضاف: الجمعية ممتنة لكل المتطوعين في اليوم السعودي والعالمي للتطوع لما يقدمونه من مبادرات ومشاركات في الفعاليات والحملات التي تسهم في رفع الوعي لدى أفراد المجتمع، والشكر موصول للأطباء الاستشاريين الذين يعملون في مجمع عيادات عناية ويقدمون خدمات استشارية، انطلاقاً من المسؤولية المجتمعية.