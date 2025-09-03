هيئة التراث تعلن عن نتائج علمية تؤكد عمق تراث المملكة خلال أعمال التنقيب الأثري بموقع "الأخدود"

وشهد هذا العام (الذي يعد أول موسم للبعثة السعودية الفرنسية المشتركة في موقع الأخدود) وفق الاتفاقية الموقعة مؤخرًا بين الجانبين، تنفيذ أعمال تنقيب ومسح أثري شاملة، غطت نحو 59.9% من مساحة الموقع، وأسفرت عن تسجيل (483) موقعًا أثريًا، وتوثيق أكثر من (550) معلمًا أثريًا باستخدام التقنيات الحديثة، منها المسح الرقمي والتصوير الجوي والنمذجة ثلاثية الأبعاد.