هيئة التراث تعلن عن نتائج علمية تؤكد عمق تراث المملكة خلال أعمال التنقيب الأثري بموقع "الأخدود"

أعلنت هيئة التراث عن انتهاء الموسم الأول للبعثة المشتركة (السعودية الفرنسية) لأعمال التنقيب الأثري في موقع "الأخدود" بمنطقة نجران لعام 2025م، الذي نفّذه فريق علمي مشترك (سعودي – فرنسي)، وأسفر عن نتائج نوعية في توثيق معالم الاستيطان البشري القديم في جنوب الجزيرة العربية.
وشهد هذا العام (الذي يعد أول موسم للبعثة السعودية الفرنسية المشتركة في موقع الأخدود) وفق الاتفاقية الموقعة مؤخرًا بين الجانبين، تنفيذ أعمال تنقيب ومسح أثري شاملة، غطت نحو 59.9% من مساحة الموقع، وأسفرت عن تسجيل (483) موقعًا أثريًا، وتوثيق أكثر من (550) معلمًا أثريًا باستخدام التقنيات الحديثة، منها المسح الرقمي والتصوير الجوي والنمذجة ثلاثية الأبعاد.
وكشفت الأعمال عن أساسات أحد المباني الواقعة داخل النطاق الجغرافي لموقع الأخدود الأثري، الذي يحتوي على غرف ومخازن وأفنية داخلية؛ تظهر أنماطًا معمارية متعاقبة تعود إلى القرن الثالث قبل الميلاد، وعُثِر أيضًا على جزء من مذبح جاء على شكل رأس ثور منحوت من الحجر الرملي، وعدد من التماثيل (آدمية، حيوانية) صنعت من البرونز، إضافة إلى مبخرة على أسطحها الخارجية الأربعة كتابة بالقلم المسند الجنوبي، وأجزاء لأوانٍ فخارية وزجاجية متعددة الاستخدامات.
وأشارت نتائج الدراسات الأثرية إلى وجود دلائل على أنشطة صناعية، تشمل أفرانًا لصهر المعادن في الجهة الشرقية من الموقع؛ مما يدعم فرضيّات ازدهار الموقع حضاريًا ووجود نشاط اقتصادي خلال مراحل مبكرة من تاريخ الموقع.
وأكدت هيئة التراث أن هذا المشروع يعد حصيلة تعاون علمي بين الهيئة ومؤسسات فرنسية علمية متخصصة؛ أبرزها المركز الوطني للبحث العلمي (CNRS)، وجامعة السوربون، ومتحف الآثار الوطني في فرنسا، وذلك في إطار التوجه الإستراتيجي نحو تفعيل الشراكات الدولية،وتوظيف الخبرات المتقدمة في توثيق التراث وإبرازه عالميًا.