عسير.. حرس الحدود يُحبط تهريب 7350 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي و32 كلجم من مادة الحشيش

أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع ظهران الجنوب بمنطقة عسير تهريب (7350) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي، و(32) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، وسلاح ناري، وقنبلة يدوية.
وبينت أنه جرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
وأهابت الجهات الأمنية إلى الإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بـ(911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق السعودية، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa. وستعالَج جميع البلاغات بسرية تامة.