صندوق الاستثمارات العامة يطلق شراكة استراتيجية مع رابطة محترفي التنس

وسيكون الصندوق كذلك شريكًا رسميًّا في "نهائيات الجيل القادم من رابطة محترفي التنس"، التي ستستضيفها جدة حتى عام 2027، كما يلتزم صندوق الاستثمارات العامة أيضًا بتطوير وإطلاق فرص جديدة للاعبين الشباب ومبادرات تتعلّق بمسار اللاعبين المهني؛ ممّا يوفر دفعة كبيرة للجيل المقبل من نجوم اللعبة.