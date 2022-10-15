حقَّقت قفزات.. أين وصلت العلاقات بين السعودية وجنوب إفريقيا؟

وساهمت زيارة الملك عبدالله عام 1999م، وكان وقتئذ وليًّا للعهد، إلى جنوب إفريقيا في تطوير العلاقات، التي شهدت انعطافة قوية خلال قيادة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان؛ إذ زار السعودية الرئيس سيريل راما فوزا زيارتَيْن رسميتَيْن، الأولى في يوليو 2018م، بحث معه خلالها الملك سلمان وولي العهد العلاقات الثنائية، والثانية أمس (السبت)، واستقبله فيها ولي العهد في قصر السلام بجدة، ومن المرجح أن تفتح آفاقًا جديدة في مسار العلاقات الثنائية، ولاسيما أن كلا البلدين عضو في مجموعة العشرين، وتربطهما مصالح مشتركة.