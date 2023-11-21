المملكة تفوز بـ 4 مناصب دولية جديدة خلال "المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية"

يُذكر أن المملكة عضو في مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات منذ 58 عامًا، كما تعد مساهمًا قويًا في مبادرات ومستهدفات الاتحاد الدولي للاتصالات، حيث تسعى المملكة إلى تعزيز التعاون والتضامن الإقليمي والدولي في مجال الاتصالات الراديوية من خلال شغلها لمناصب مؤثرة في الاتحاد الدولي للاتصالات كرئاسة لجنة لوائح الراديو . (RRB)