شركة المجدوعي للوجستيات وشركة سيفا لوجستيكس توقعان اتفاقية اندماج استراتيجي في المملكة العربية السعودية

على الجانب الآخر، تعتبر شركة سيفا لوجستيكس، الرائدة عالميًا في الخدمات اللوجستية، مزودًا لحلول سلاسل التوريد العالمية التي تربط العملاء والمنتجات والمزودين في جميع أنحاء العالم. ويقع مقرها الرئيسي في مرسيليا، فرنسا، وتتخصص المجموعة في تقديم حلولا متكاملة من الخدمات اللوجستية التعاقدية والنقل الجوي والبحري والبري، في 170 دولة حول العالم بفضل كوادرها البالغ عددهم حوالي 110,000 في أكثر من 1,300 منشأة. مع عائدات بلغت 15.1 مليار دولار في عام 2023، كما تعد جزءًا من مجموعة CMA CGM، الرائد العالمي في حلول النقل البحري، والبري، والجوي، واللوجستي.