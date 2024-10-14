شركة المجدوعي للوجستيات وشركة سيفا لوجستيكس توقعان اتفاقية اندماج استراتيجي في المملكة العربية السعودية

أعلنت شركة المجدوعي للوجستيات، إحدى الشركات الرائدة في مجال الخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية، عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة سيفا لوجستيكس، كجزء من خطتها الاستراتيجية للنمو والتوسع. وقد تمت مراسم توقيع الاتفاقية خلال المنتدى اللوجستي العالمي 2024، الذي استضافته العاصمة الرياض، بحضور نخبة من قادة القطاع والخبراء الدوليين.
تأتي هذه الخطوة استجابة للتوجهات الاستراتيجية للنمو لكلا الشركتين، حيث تستفيد المجدوعي من الشبكة العالمية القوية لمجموعة سيفا العالمية، مما يمكنها من خدمة قاعدة عملائها المتزايدة بحلول لوجستية متكاملة وشاملة في جميع أنحاء العالم. في الوقت نفسه، ستواصل شركة سيفا لوجستيكس تعزيز تواجدها في المملكة العربية السعودية لتحقيق استراتيجيتها للنمو الإقليمي. تحقق هذه الشراكة الاستراتيجية الاستفادة من الكوادر البشرية والذي يفوق عددها 2000 موظف في المملكة العربية السعودية وأسطول متكامل يشمل أكثر من 2000 أصل.
تستهدف المنظومة الجديدة مجموعة واسعة من القطاعات الصناعية، بما في ذلك قطاع الطاقة والبتروكيماويات في المملكة، بالإضافة إلى قطاعات السيارات، التجارة الإلكترونية، والقطاع الاستهلاكي وتجارة التجزئة. وستعمل هذه الشراكة على دمج المعرفة الإقليمية مع الحلول العالمية لتلبية احتياجات العملاء المحليين والدوليين، مما سيساهم في توسيع نطاق الانتشار الجغرافي. كما ستتيح هذه المنظومة للعملاء العالميين الوصول بشكل أكثر فعالية إلى الخدمات المتاحة في السوق السعودي.
يواكب هذا التوجه الحراك اللوجستي المزدهر في المملكة العربية السعودية، والذي يعكس مستهدفات رؤية المملكة 2030. حيث تُعد الخدمات اللوجستية مرتكزا رئيسيًا لنمو الاقتصاد السعودي محليا وعالميا. ويشهد القطاع اللوجستي استثمارات حكومية استراتيجية حيث استثمرت الهيئة العامة للموانئ السعودية 17 مليار ريال سعودي (4.5 مليار دولار) في قطاع النقل البحري اللوجستي والموانئ في المملكة في عام 2023، ووقعت اتفاقيات إنشاء مناطق لوجستية جديدة في المنطقة الشرقية في ميناء الملك عبد العزيز في الدمام، وميناء جدة الإسلامي في المنطقة الغربية.
وبهذه المناسبة صرح الأستاذ محمد المجدوعي، رئيس مجلس إدارة سيفا المجدوعي اللوجستية: "نبارك هذه الشراكة الاستراتيجية التي ستساهم في دمج خبراتنا ومواردنا المحلية، مستهدفين بذلك تعزيز ميزاتنا التنافسية وتقديم مجموعة متكاملة وشاملة من الخدمات اللوجستية، مما يمكننا من الاستفادة من الفرص المتاحة في السوق السعودي الذي يشهد نموا متسارعا. بكل تأكيد سنحقق نجاحات مشتركة ومتتابعة."
كما أشار السيد ماثيو فريدبرج، الرئيس التنفيذي لشركة سيفا لوجستيكس: "تعزز هذه الشراكة تواجدنا في المملكة العربية السعودية الذي من شأنه الاهتمام بمصالح عملائنا. كما نفخر بسلسلة النجاحات التي صنعناها مع شركة المجدوعي للوجستيات على مدى العقد الماضي، وبكل تأكيد ستعزز هذه الشراكة تواجدنا المحلي من خلال دمج قدراتنا التكاملية، لتمكين عملائنا من الوصول إلى حلول عالمية مصممة خصيصًا بشكل موثوق بواسطة خبراء كلا الشركتين."
تجدر الإشارة بأن شركة المجدوعي للوجستيات تحظى بخبرات متراكمة تمتد لستين عامًا، حيث تعد من الشركات القيادية الرائدة في مجال الحلول اللوجستية المتكاملة في الشرق الأوسط. كما توفر لعملائها حلولًا فريدة تلبي احتياجاتهم الخاصة وتشمل خدماتها قطاعات متنوعة في العديد من البلدان. وتمتلك الشركة أسطولا واسعا من الشاحنات والمقطورات، و1.2 مليون متر مربع من مرافق التخزين والمستودعات التي تديرها كوادر محترفة يفوق عددها 2000 موظف.
على الجانب الآخر، تعتبر شركة سيفا لوجستيكس، الرائدة عالميًا في الخدمات اللوجستية، مزودًا لحلول سلاسل التوريد العالمية التي تربط العملاء والمنتجات والمزودين في جميع أنحاء العالم. ويقع مقرها الرئيسي في مرسيليا، فرنسا، وتتخصص المجموعة في تقديم حلولا متكاملة من الخدمات اللوجستية التعاقدية والنقل الجوي والبحري والبري، في 170 دولة حول العالم بفضل كوادرها البالغ عددهم حوالي 110,000 في أكثر من 1,300 منشأة. مع عائدات بلغت 15.1 مليار دولار في عام 2023، كما تعد جزءًا من مجموعة CMA CGM، الرائد العالمي في حلول النقل البحري، والبري، والجوي، واللوجستي.