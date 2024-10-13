وزارة الاستثمار: بدء التقديم على برامج دراسة البكالوريوس في تخصصات قطاع الصناعات البحرية ضمن "مسار واعد"

تأتي هذه البرامج في إطار الجهود المبذولة من قِبل وزارة الاستثمار، بالتعاون مع برنامج خادم الحرمين الشريفين في المجالات الحيوية المهمة لتلبية احتياجات سوق العمل، وتطوير الكفاءات في التخصصات التي تسهم في تعزيز الصناعة البحرية الوطنية، حيث يوفر البرنامج الدراسة في مجموعة من أرقى الجامعات في العالم، وذلك في تخصصات الهندسة البحرية، وهندسة المحيطات، وبناء السفن، والعلوم البيئية، وعلم المحيطات، والأحياء البحرية.