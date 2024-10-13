وزارة الاستثمار: بدء التقديم على برامج دراسة البكالوريوس في تخصصات قطاع الصناعات البحرية ضمن "مسار واعد"

أعلنت وزارة الاستثمار بدء التقديم على برامج الابتعاث المبتدئ بالتوظيف في دورته الثانية، حيث يستمر التقديم حتى الـ 22 من أكتوبر الجاري، وذلك بالتعاون مع برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث لدراسة البكالوريوس في تخصصات قطاع الصناعات البحرية بـ "مسار واعد"، ضمن مسارات إستراتيجية برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث؛ إحدى مبادرات برنامج تنمية القدرات البشرية، والذي يهدف إلى توفير فرص دراسية وتدريبية نوعية للطلاب وتأهيلهم وتعزيز قدراتهم في القطاعات والمجالات الواعدة؛ للإسهام في تعزيز القدرات الوطنية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتأمين وظائف في تخصصات قطاع الصناعات البحرية.
تأتي هذه البرامج في إطار الجهود المبذولة من قِبل وزارة الاستثمار، بالتعاون مع برنامج خادم الحرمين الشريفين في المجالات الحيوية المهمة لتلبية احتياجات سوق العمل، وتطوير الكفاءات في التخصصات التي تسهم في تعزيز الصناعة البحرية الوطنية، حيث يوفر البرنامج الدراسة في مجموعة من أرقى الجامعات في العالم، وذلك في تخصصات الهندسة البحرية، وهندسة المحيطات، وبناء السفن، والعلوم البيئية، وعلم المحيطات، والأحياء البحرية.
وأوضحت الوزارة أنه يمكن الاطلاع على مزيدٍ من التفاصيل والتقديم على البرامج من خلال زيارة الرابط التالي: https://sites.moe.gov.sa/scholarship-program/paths/path-waaid/.