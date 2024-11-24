تعاون استراتيجي بين هيئة تطوير محمية الإمام تركي وإمارة القصيم لتعزيز السياحة البيئية

وتُعدّ هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية وجهة فريدة للسياحة البيئية مع ما تحظى به من طبيعة خلابة وبيئة نقية وتنوع أحيائي فريد وتراث عريق يشمل معالم أثرية وتاريخية، مثل قصر الملك عبدالعزيز في لينة وقبة وسوق لينة التاريخي، وطريق الحج القديم المعروف بدرب زبيدة، ومعالم بيئية، مثل جبل العليم والنفود الكبير وغيرها من المعالم الجاذبة.