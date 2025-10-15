علامة جيب®️ تطلق سيارة كوماندر الأكثر تطوراً وأناقة بين سيارات SUV بثلاثة صفوف من المقاعد

● علامة جيب®️ التجارية تدخل فئة سيارات D-SUV في المنطقة بسيارة SUV ذات السبعة مقاعد الأكثر فخامة.
● تتوفر السيارة بطرازين فاخرين: Limited+ وOverland.
● تأتي السيارة مجهزة بمحرك يعمل بالبنزين سعة 2 لتر مع شاحن توربيني، يولد قوة تبلغ 272 حصاناً مع عزم دوران يصل إلى 400 نيوتن متر.
● تم تجهيز السيارة بتقنيات حديثة تشمل لوحة العدادات الرقمية بالكامل ونظام الشحن اللاسلكي وميزة عرض شاشة الهاتف على شاشة السيارة، إلى جانب نظام Harman Kardon الصوتي.
● مجموعة متكاملة من أنظمة الأمان ومساعدة السائق، بما في ذلك 7 وسائد هوائية، إضافةً إلى أنظمة مساعدة السائق المتقدمة.
● تتمتع السيارة بقدرات علامة جيب®️ الفائقة التي تتضمن نظام الدفع الرباعي المنخفض، ووظيفة القفل التفاضلي للدفع الرباعي، ونظام التحكم في الجر Selec-Terrain®️ الحصري.
عززت علامة جيب®️ التجارية مجموعة سياراتها في المنطقة بإطلاق سيارة كوماندر الجديدة لتدخل فئة سيارات SUV متوسطة الحجم (D-SUV) التي تشهد منافسة كبيرة. وترتقي سيارة كوماندر بمعايير السيارات الفاخرة، وتلبي احتياجات العملاء الذين يبحثون عن الرحابة والراحة مع قدرات جيب الفائقة على الطرق الوعرة. وتمتاز السيارة ذات السبعة مقاعد بتقنياتها الحديثة واللمسات الفاخرة، ما يجعلها أفضل سيارة SUV تلائم الاستخدامات اليومية من علامة جيب®️ في المنطقة.
وتشكل جيب كوماندر انطلاقة العلامة في فئة الـD-SUV بسبعة مقاعد، وتأتي كخطوة استراتيجية لتوسيع مجموعة طرازاتها في المنطقة بالاعتماد على مكانة جيب الرائدة في سيارات SUV. وتجمع سيارة كوماندر بين التصميم الأنيق وتقنيات الاتصال الحديثة والوظائف العملية المتنوعة، ما يجعلها السيارة المثالية للعائلات ومحبي المغامرة. وتجمع السيارة بين المساحة الواسعة والقدرات الفائقة لتلبية متطلبات القيادة في المدن والرحلات الطويلة، مع الحفاظ على إرث علامة جيب®️ العريق في الأداء والقيادة على الطرق الوعرة.
وقال يوسف البوحديوي ، المدير الإداري للعلامات التجارية الأمريكية، في ستيلانتس الشرق الأوسط: "يمثل وصول سيارة جيب كوماندر إلى أسواق المنطقة خطوة مهمة ضمن مسيرة العلامة التجارية في المنطقة، حيث يتيح لنا دخول قطاع جديد بسيارة تجمع بين التجهيزات الراقية وقدرات علامة جيب®️ الفائقة. وتعكس كوماندر التزامنا بتقديم سيارات تلبي مختلف متطلبات العملاء، مع الحفاظ على قيم المغامرة والحرية والأصالة التي تمتاز بها علامة جيب".
تتميز سيارة جيب كوماندر بثلاثة صفوف من المقاعد يمكن تعديلها بثماني وضعيات، حيث ينزلق الصف الثاني لمسافة 14 سنتيمتراً لتوفير مساحة كافية للأقدام أو الأمتعة، ويمكن إمالة الصفين الثاني والثالث. أما الأبواب، فيمكن فتحها بزاوية تصل إلى 80 درجة لإتاحة الدخول والخروج من السيارة بسهولة، فيما تعزز مساحات التخزين الإضافية في المقصورة سعتها الإجمالية بـ 31 لتراً. كما تتوفر مزايا إضافية للعائلات، حيث يمكن تركيب ثلاثة مقاعد في الصف الثاني مع توفير مساحة إضافية لركاب الصف الثالث.
يأتي نظام المعلومات والترفيه مجهزاً بلوحة عدادات رقمية قياس 10.25 بوصة وشاشة تعمل باللمس قياس 10.1 بوصة، إضافة إلى وظيفة توصيل الهاتف الذكي لاسلكياً عبر Apple CarPlay أو Android Auto كتجهيز أساسي. كما يتوفر نظام الشحن اللاسلكي كتجهيز اختياري، إضافة إلى منافذ USB في جميع صفوف المقاعد لتوفير خدمات الاتصال لجميع الركاب أثناء الرحلة. ويُجهز طرازا Overland و Limited+بباب خلفي يمكن فتحه كهربائياً دون استخدام اليدين عن طريقة حركة القدم مع وظيفة تعديل الارتفاع القابلة للبرمجة في طراز Overland. وتشمل أنظمة الراحة وظيفة تكييف الهواء بمنطقتين مع فتحات التهوية الخلفية ومقعد السائق الذي يمكن تعديله كهربائياً كتجهيز أساسي ومقعد الراكب الذي يمكن تعديله كهربائياً في طراز Overland. كما يمتاز طراز Overland بفتحة السقف البانورامية للاستمتاع بالهواء الطبيعي أثناء القيادة.
وتتعزز تجربة القيادة في سيارة كوماندر بنظام Harman Kardon الصوتي الفاخر الذي يوفر تسعة مكبرات صوتية ومضخم صوتي بقوة 450 واط لتوفير تجربة موسيقية مميزة لجميع الركاب. إضافةً إلى ذلك، تم تجهيز السيارة بتقنية Fresh Air الحصرية التي تنظم انعكاس الصوت في المساحات الفارغة داخل المقصورة، ما يلغي الحاجة إلى مكبرات الصوت التقليدية وبالتالي يحد من وزن النظام بنسبة 40% مع تعزيز قوة الصوت بنسبة 70%، علاوة على تقنية الباس لتوفير تجربة صوتية فائقة الجودة.
يأتي طرازا جيب كوماندر مع أحدث تقنيات مساعدة السائق المتقدمة كتجهيزات أساسية، بما في ذلك نظام تثبيت السرعة المتكيف ونظام التحذير من التصادم مع الكبح التلقائي ومراقبة النقطة العمياء وحركة المرور ونظام التنبيه عند تغيير المسار ونظام الكبح في الحالات الطارئة لتجنب التصادم مع المشاة وراكبي الدراجات الهوائية أو النارية ونظام مراقبة إرهاق السائق والتعرف على حدود السرعة وتعديل المصابيح الأمامية تلقائياً ونظام المساعدة على الركن. وكعادتها، تضع جيب سلامة السائق والركاب في مقدمة أولوياتها، حيث جهزت طرازي السيارة بسبع وسائد هوائية كتجهيزات أساسية: وسادتان في الأمام ووسادتان جانبيتان ووسادتان على جانبي السقف ووسادة لحماية ركبة السائق.
تمتاز سيارة جيب كوماندر بقدرات فائقة، حيث توفر وضع الدفع الرباعي المنخفض ووظيفة القفل التفاضلي للدفع الرباعي ونظام التحكم في الجر Jeep Selec-Terrain®️ الحصري ونظام Hill Descent Control للتحكم في القيادة على المنحدرات. كما يوفر نظام Off-Road Pages الحصري للقيادة على الطرق الوعرة معلومات مباشرة عن أنظمة السحب وميل المسار وزوايا الانحناء وغيرها. وتعتمد المنصة المخصصة لتصنيع الطراز ما يصل إلى 79% من الفولاذ فائق القوة، ما يعزز صلابة الهيكل وسلامة الركاب. ويحافظ نظام التحكم بدرجة الحرارة بمنطقتين ومراوح التهوية الخلفية على راحة الركاب في جميع صفوف المقاعد. كما تمتاز سيارة كوماندر بمستويات الضجيج والاهتزاز المنخفضة، ما يضمن الهدوء والراحة أثناء القيادة.
تتوفر سيارة كوماندر بمحرك يعمل بالبنزين سعة 2 لتر بأربع أسطوانات مع شاحن توربيني، يولد قوة تبلغ 272 حصاناً مع 400 نيوتن متر من عزم الدوران. وبالاقتران مع ناقل الحركة الأوتوماتيكي بتسع سرعات ونظام الدفع الرباعي القوي، توفر السيارة أداءً فائقاً على مختلف أنواع الطرق.
تتوفر سيارة جيب كوماندر بطرازين فاخرين: Limited+ وOverland. ويأتي طراز Limited+ مجهزاً بعجلات معدنية قياس 19 بوصة ونظام الإضاءة المتكامل بتقنية LED ومقصورة بمقاعد مكسوة بالجلد الأسود والقماش. كما يمتاز الطراز بلوحة العدادات الرقمية قياس 10.25 بوصة وشاشة الوسائط الرقمية المركزية قياس 10.1 بوصة ووظيفة عرض الهاتف على شاشة السيارة والشحن اللاسلكي والدخول وتشغيل السيارة بدون استخدام المفتاح ومقعد السائق الذي يمكن تعديله كهربائياً والباب الخلفي الذي يمكن فتحه كهربائياً. وتشمل أنظمة الأمان سبع وسائد هوائية وأنظمة مساعدة السائق المتقدمة المتكاملة. كما يوفر الطراز منفذاً كهربائياً بقدرة 127 فولت وألواح سفلية بنفس لون الهيكل الخارجي.
تتوفر سيارة جيب كوماندر بأسعار تبدأ من 174,000 ريال سعودي. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع وكيل جيب المحلي.
رسّخت جيب®️ مكانتها كعلامة تجارية رائدة عالمياً في مجال سيارات الدفع الرباعي على مدار أكثر من 85 عاماً، حيث توفر سياراتها الأداء الفائق على الطرق الوعرة وأحدث التقنيات وأعلى مستويات التنوع للأشخاص الذين يبحثون عن مغامرات استثنائية. كما تلتزم جيب بمواكبة التطور والابتكار، حيث تقدم مجموعة مميزة من السيارات التي تعتمد على محركات الاحتراق الداخلي، والتقنيات الهجينة، ومنظومات الحركة الكهربائية. وتواصل جيب تطوير سيارات تجمع بين القوة والأناقة بالاعتماد على قيم الحرية والمغامرة والأصالة والشغف، لتلبي متطلبات عملائها وتساعدهم في التغلب على جميع التحديات.