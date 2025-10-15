علامة جيب®️ تطلق سيارة كوماندر الأكثر تطوراً وأناقة بين سيارات SUV بثلاثة صفوف من المقاعد

● علامة جيب®️ التجارية تدخل فئة سيارات D-SUV في المنطقة بسيارة SUV ذات السبعة مقاعد الأكثر فخامة.

● تتوفر السيارة بطرازين فاخرين: Limited+ وOverland.

● تأتي السيارة مجهزة بمحرك يعمل بالبنزين سعة 2 لتر مع شاحن توربيني، يولد قوة تبلغ 272 حصاناً مع عزم دوران يصل إلى 400 نيوتن متر.

● تم تجهيز السيارة بتقنيات حديثة تشمل لوحة العدادات الرقمية بالكامل ونظام الشحن اللاسلكي وميزة عرض شاشة الهاتف على شاشة السيارة، إلى جانب نظام Harman Kardon الصوتي.

● مجموعة متكاملة من أنظمة الأمان ومساعدة السائق، بما في ذلك 7 وسائد هوائية، إضافةً إلى أنظمة مساعدة السائق المتقدمة.

● تتمتع السيارة بقدرات علامة جيب®️ الفائقة التي تتضمن نظام الدفع الرباعي المنخفض، ووظيفة القفل التفاضلي للدفع الرباعي، ونظام التحكم في الجر Selec-Terrain®️ الحصري.