"لازوردي" ترفع صافي أرباحها خلال تسعة أشهر إلى 31.4 مليون ريال وتحقق نموًا بنسبة 20.8%

تعليقًا على نتائج الشركة، أشار السيد سليم شدياق، الرئيس التنفيذي لـشركة لازوردي للمجوهرات، إلى أن الشركة نجحت في مواصلة نموها منذ بداية العام الحالي، بل وتمكنت من توزيع أرباح لأول مرة منذ خمس سنوات، مما يؤكد نجاح خطة التحول الاستراتيجية التي تنتهجها والتي انعكست على النتائج المتحققة، مؤكدًا أن شركة "لازوردي" تمكنت من تحويل أزمة كوفيد-19 لفرصة مواتية لتعزيز أنشطتها من خلال تسريع عملية تحوّل الشركة لبيع المجوهرات العصرية ذات القيمة المعقولة بهامش ربح أعلى، كذلك دخول مجال التجارة الإلكترونية من خلال إطلاق منصة رقمية مميزة تمكنت من تحقيق نمو متسارع ونجحت في الحصول على نسبة جيدة من حصة الأعمال، ويتم العمل حاليًا على تنمية المنصة من خلال تحسين التجربة الشرائية للمستخدم UX / UI، وتقديم تقنية جديدة، وتحسين أنظمة إدارة علاقات العملاء واستخدام استراتيجيات فعالة لقنوات البيع المتعددة.