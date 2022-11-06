"لازوردي" ترفع صافي أرباحها خلال تسعة أشهر إلى 31.4 مليون ريال وتحقق نموًا بنسبة 20.8%

نجحت شركة لازوردي للمجوهرات ("لازوردي"، "الشركة" أو "المجموعة")، العلامة الأبرز في مجال تصميم وتصنيع وتوزيع المجوهرات والمشغولات الذهبية في منطقة الشرق الأوسط؛ في زيادة أرباحها الصافية خلال التسعة أشهر من العام الحالي إلى 31.4 مليون ريال، بعد تحقيقها إيرادات تشغيلية وصلت إلى 405.3 مليون ريال بنسبة نمو بلغت 3.9% عن نفس الفترة من العام الماضي، مما ساهم في رفع الأرباح التشغيلية إلى 71.5 مليون ريال، لتواصل الشركة أداءها الثابت والقوي ضمن خطة تحولها الاستراتيجية الناجحة التي تمضي فيها بوتيرة قوية انعكست على النتائج المتحققة منذ بداية العام الحالي 2022م.
وخلال الربع الثالث من العام الحالي حقّقت "لازوردي" إيرادات تشغيلية بلغت 136.4 مليون ريال سعودي بنسبة نمو وصلت إلى 5.1٪ مقارنةً مع نفس الفترة من العام 2021م، وذلك في جميع قنواتها البيعية ومناطق انتشارها الجغرافي، وقد انعكس ذلك على تحقيق صافي ربح بلغت قيمته 9.2 مليون ريال، بنسبة نمو بلغت 17.9% عن الربع الثالث من العام الماضي.
من جانبها حققت منصات التجارة الالكترونية سريعة النمو، إيرادات وصلت إلى 9.2 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام الحالي، لتحقق بذلك نموًا واضحًا بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت فيها الإيرادات 6.2 مليون ريال. وتمثّل هذه القيمة حصةً واعدةً قوية تساوي 6.7٪ من إجمالي الإيرادات التشغيلية للمجموعة و15.6٪ من إيرادات قنوات البيع بالتجزئة.
أما إيرادات البيع بالجملة التشغيلية في المملكة العربية السعودية خلال الربع الثالث من العام الحالي، فقد حققت نموًا بلغت نسبته 12.8٪ مقارنةً بالربع نفسه من العام السابق، وذلك بسبب المبيعات القوية لمجوهرات لازوردي الذهبية في أسواق الذهب التقليدية.
وفي جمهورية مصر العربية، ارتفعت الإيرادات التشغيلية للبيع بالجملة بنسبة 6.2٪، فيما حققت إيرادات التجزئة ارتفاعًا بنسبة 4.2٪ مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بالرغم من اختلاف سعر صرف الجنيه المصري وانخفاضه مقابل الريال السعودي الذي استجابت له الشركة بنجاح من خلال زيادة أسعار البيع وذلك لتعويض فرق سعر الصرف والذي انعكس إيجابًا على مبيعات الربع الحالي.
تعليقًا على نتائج الشركة، أشار السيد سليم شدياق، الرئيس التنفيذي لـشركة لازوردي للمجوهرات، إلى أن الشركة نجحت في مواصلة نموها منذ بداية العام الحالي، بل وتمكنت من توزيع أرباح لأول مرة منذ خمس سنوات، مما يؤكد نجاح خطة التحول الاستراتيجية التي تنتهجها والتي انعكست على النتائج المتحققة، مؤكدًا أن شركة "لازوردي" تمكنت من تحويل أزمة كوفيد-19 لفرصة مواتية لتعزيز أنشطتها من خلال تسريع عملية تحوّل الشركة لبيع المجوهرات العصرية ذات القيمة المعقولة بهامش ربح أعلى، كذلك دخول مجال التجارة الإلكترونية من خلال إطلاق منصة رقمية مميزة تمكنت من تحقيق نمو متسارع ونجحت في الحصول على نسبة جيدة من حصة الأعمال، ويتم العمل حاليًا على تنمية المنصة من خلال تحسين التجربة الشرائية للمستخدم UX / UI، وتقديم تقنية جديدة، وتحسين أنظمة إدارة علاقات العملاء واستخدام استراتيجيات فعالة لقنوات البيع المتعددة.
وبيَّن السيد شدياق أن الشركة تعتمد في استراتيجيتها الرئيسية لتحقيق النجاح في المستقبل على عدة نقاط أبرزها: التوسع في علامة "مس أل" من المجوهرات العصرية سريعة النمو للوصول إلى أقصى إمكانياتها وتحقيق الاستفادة الكاملة منها، وتنمية قطاع "لازوردي" الناجح في مجال البيع بالتجزئة، وإعادة بناء وتحسين قطاع الأعمال لتجارة الجملة التقليدية وبيع المشغولات الذهبية بالوزن، وتعزيز الاستفادة من شبكة عملاء الشركة القوية في الأسواق التقليدية لبيع المشغولات الذهبية من أجل العمل على التطوير الكامل لمجموعة إنستايل التي أطلقتها لازوردي مؤخراً والتي تباع بالقطعة، إضافة إلى توسيع نطاق أعمال الشركة عبر التجارة الإلكترونية الواعدة سريعة النمو من خلال المزيد من الاستثمارات في التكنولوجيا والبنية التحتية والأنظمة والتعاون مع المؤسسات الرقمية ذات الخبرة، وتوسيع نطاق أعمال العلامة التجارية العالمية TOUS في المملكة العربية السعودية من خلال التجارة الإلكترونية والمزيد من الاستثمارات في أنشطة التسويق وتنويع المنتجات.