شاهد من روضة "أم الشقوق".. "لوحات خضراء ساحرة" تحتضنها رمال ذهبية

شكلت روضة "أم شقوق"، بمركز رغبة بمحافظة ثادق لوحات جمالية ومناظر طبيعية؛ وذلك بعدما كست مساحات شاسعة بطول خمسة كيلومترات وعرض كيلومترين على ضفاف النفود ورماله الذهبية.
واستهوت الروضة بمشاهدها الخلابة ومناظرها الساحرة وموقعها المميز المتنزهين وهواة البر خلال هذه الأيام مما جعلها مقصد الجميع داخل وخارج المحافظة.
ويمكن الوصول للروضة عن طريق "الرياض- صلبوخ- حريملاء- رغبة"، وعند وصول دوار "رغبة" الانعطاف يساراً مع "طريق البرة"، لتأتي الروضة على يمين الطريق بعد خمسة كيلومترات من الدوار.
وبذلت الجهات المشرفة على الروضة والجهات المتعاونة معها جهوداً لحمايتها والحفاظ عليها، ووفرت خزانات المياه والحاويات، فيما يقوم عمال النظافة المتجولين بخدمة المتنزهين وتنظيف الروضة طوال اليوم.