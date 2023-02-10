شاهد من روضة "أم الشقوق".. "لوحات خضراء ساحرة" تحتضنها رمال ذهبية

ويمكن الوصول للروضة عن طريق "الرياض- صلبوخ- حريملاء- رغبة"، وعند وصول دوار "رغبة" الانعطاف يساراً مع "طريق البرة"، لتأتي الروضة على يمين الطريق بعد خمسة كيلومترات من الدوار.