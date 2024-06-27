"صنعة جابر".. مشروع لتحويل علم الكيمياء إلى رياضات إلكترونية تعليمية

وأضاف "الحجي" أن دعم مركز إثراء لمشروعه التعليمي الإلكتروني، يكشف عن اهتمام المركز بكل القطاعات الإثرائية، سواء فيما يتعلق بالأدب والثقافة والعلوم المعرفة؛ مضيفًا أن المركز عزز من الفكرة بعد دراستها؛ لا سيما أنها محتوى تعليمي هادف سيبصر النور في العديد من المدارس، بعد أن لاقى استحسانًا من العديد من المختصين في المجال، كما تم منح فرصة لأكثر من 50 طالبًا بتجربة اللعبة، ولمسنا تفاعلًا حيويًّا وقدرة على التعمق في علوم الكيمياء، لتحويل تلك العلوم إلى رياضات وتمارين مسلية سهلة الاستخدام، باعتبار أن الهدف من "صنعة جابر" جعل الكيمياء أكثر تقبلًا وسهولة؛ فالرياضات الإلكترونية تسهم في تحويل أي لعبة إلى تحديات مشوقة؛ بحسب "الحجي".