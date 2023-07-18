"الماجدية ريزدنس" تُدشن "مشروع 125" في حي الملك سلمان بالرياض

ويتبوَّأ "مشروع 125" موقعًا مميزًا في مدينة الرياض، وتحديدًا على امتداد شارع الأفلاج في حي الملك سلمان الحيويّ والإستراتيجي، حيث يقع المشروع على مقربة من طرق أبي بكر الصديق، والعروبة، والملك عبد العزيز، ويُمكن بِفضل موقعه الوصول إلى عددٍ من المرافق الخدمية، والصحية، والتعليمية، والتجارية، في فترةٍ قياسيةٍ وجيزة، علاوة على إطلالته المباشرة على حديقة الملك سلمان، أكبر حدائق المُدن في العالم، والتي تُتيح للمنتفعين الاستفادة من مرافقها طوال اليوم.