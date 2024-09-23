القبض على مواطنيْن لارتكابهما مخالفة الصيد في أماكن محظورة بمحمية الإمام تركي

تمكنت الدوريات الميدانية للقوات الخاصة للأمن البيئي وهي تؤدي مهامها في تنفيذ نظام البيئة بمحمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية من القبض على مواطنين وهما: مازن مطر السعدي، وسعود عايد السعدي؛ وذلك لارتكابهما مخالفة الصيد في أماكن محظور الصيد فيها، وبحوزتهما بندقيتان هوائيتان، و(200) ذخيرة هوائية حية، و(16) كائنًا فطريًا مصيدًا، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى الجهة المختصة.