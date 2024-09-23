القبض على مواطنيْن لارتكابهما مخالفة الصيد في أماكن محظورة بمحمية الإمام تركي

تمكنت الدوريات الميدانية للقوات الخاصة للأمن البيئي وهي تؤدي مهامها في تنفيذ نظام البيئة بمحمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية من القبض على مواطنين وهما: مازن مطر السعدي، وسعود عايد السعدي؛ وذلك لارتكابهما مخالفة الصيد في أماكن محظور الصيد فيها، وبحوزتهما بندقيتان هوائيتان، و(200) ذخيرة هوائية حية، و(16) كائنًا فطريًا مصيدًا، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى الجهة المختصة.
وشددت القوات الخاصة للأمن البيئي على الالتزام بنظام البيئة ولوائحه التنفيذية التي تحظر صيد الكائنات الفطرية، مؤكدةً أن عقوبة الصيد دون ترخيص غرامة (10,000) ريال، وعقوبة الصيد في أماكن محظور الصيد فيها غرامة (5,000) ريال، وعقوبة صيد طائر الدخل غرامة (5,000) ريال.
وأهابت بالجميع المبادرة بالإبلاغ عن أية حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، وذلك بالاتصال بالرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.
ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مقيمًا مخالفًا لنظام البيئة؛ لاستغلاله الرواسب في المنطقة الشرقية.
وأوضحت القوات أنه تم ضبط معدة تستخدم في نهل الرمل وتجريف التربة، يعمل عليها مقيم من الجنسية الباكستانية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه، حاثةً على الإبلاغ عن أية حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.