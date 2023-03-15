"الغذاء والدواء" ترفض دخول أكثر من 12 ألف كيلو من الكمأ "الفقع"

ويعمل مفتشو "الهيئة" في المنافذ البرية والبحرية والجوية على معاينة الإرساليات وتدقيق الشهادات والمستندات المرافقة للإرساليات، والتأكّد من دقتها ومطابقتها للواقع الفعلي للإرسالية، وإجراء الفحص الفيزيائي للتأكّد من مطابقة الأصناف للوائح الفنية والمواصفات القياسية، ووجود جميع البيانات الإيضاحية التي تتطلبها اللوائح الفنية والمواصفات القياسية على جميع الأصناف الممثلة للإرسالية، إضافة إلى إحالة الأصناف التي يرى المفتش ضرورة إرسالها إلى المختبر لإجراء التحاليل المخبرية.