الصندوق العقاري: إيداع 996 مليون ريال في حسابات مستفيدي "سكني" لشهر يوليو

وقال "ابن ماضي" إن برنامج الدعم السكني يقدّم لمستفيدي منتج الوحدات السكنية تحت الإنشاء دعماً فورياً غير مسترد يصل إلى 150 ألف ريال عند توقيع العقد التمويلي، ويمنح المستفيد إمكانية الاستفادة من الحل التمويلي "دعمك يساوي قسطك"، لافتاً إلى أن الحل التمويلي "دعمك يساوي قسطك" يمكّن مستفيد منتج الوحدات السكنية تحت الإنشاء من خيار التملك بقسطٍ شهري يساوي قيمة الدعم السكني شهرياً، أو خيار الاستفادة من باقة دعم الدفعة المقدّمة ودفع قسط شهري 400 ريال فقط حتى تسلُّم الوحدة السكنية.