سقط بين السودان ومصر.. أخيرًا انتهت فصول قصة القمر الصناعي الأمريكي

ونوّه المركز عبر حسابه الخاص في "تويتر" لمعلومة مغلوطة انتشرت مساء أمس تفيد بسقوطه فوق العاصمة الأوكرانية "كييف"، مؤكدًا أن ذلك غير صحيح لعدة أسباب، ومنها: أن الظاهرة التي حدثت في سماء "كييف" وقعت قبل عدة ساعات من بدء النافذة المتوقع خلالها سقوط القمر الصناعي، كذلك شكل الظاهرة التي وقعت مطابقة لظاهرة الشهاب اللامع "كرة نارية" وليس سقوط قمر صناعي، بالإضافة إلى أن مدار القمر الصناعي الأمريكي لا يصل إلى المناطق الجغرافية التي يزيد خط عرضها على 38 درجة، وخط عرض "كييف" هو 50 درجة.