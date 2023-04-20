سقط بين السودان ومصر.. أخيرًا انتهت فصول قصة القمر الصناعي الأمريكي

أعلن مركز الفلك الدولي أن التقرير الأخير لوزارة الدفاع الأمريكية يشير إلى أن القمر الصناعي الأمريكي #RHESSI بدأ سقوطه في الساعة 00:21 بتوقيت غرينتش ما بين السودان ومصر، فوق الإحداثيات 21.3 شمالًا و26 درجة شرقًا، ويتبقى ضرورة وجود شهود عيان؛ لتأكيد هذا التقرير النهائي.
ونوّه المركز عبر حسابه الخاص في "تويتر" لمعلومة مغلوطة انتشرت مساء أمس تفيد بسقوطه فوق العاصمة الأوكرانية "كييف"، مؤكدًا أن ذلك غير صحيح لعدة أسباب، ومنها: أن الظاهرة التي حدثت في سماء "كييف" وقعت قبل عدة ساعات من بدء النافذة المتوقع خلالها سقوط القمر الصناعي، كذلك شكل الظاهرة التي وقعت مطابقة لظاهرة الشهاب اللامع "كرة نارية" وليس سقوط قمر صناعي، بالإضافة إلى أن مدار القمر الصناعي الأمريكي لا يصل إلى المناطق الجغرافية التي يزيد خط عرضها على 38 درجة، وخط عرض "كييف" هو 50 درجة.
وكان قد توقُّع مركز الفلك الدولي سقوط قمر صناعي غير عامل على الأرض "ليلة أمس"، وظل مُتابعًا وراصدًا للحالة.
وتفصيلًا، قال المركز: إن القمر الصناعي المسمى "RHESSI" يتبع لـ"ناسا"، وأطلق قبل 20 عامًا، ويزن 300 كجم، وكان يُستخدم لتصوير الشمس وظواهرها، وتوقّف عن العمل عام 2018م.
وأضاف في حينه: لا يمكن من الآن معرفة مكان وتوقيت السقوط بشكل دقيق، ولكن الوقت الحالي المتوقع هو الساعة 11:43 مساء بتوقيت غرينتش، يزيد أو ينقص أربع ساعات، والمكان المتوقع هو المحيط الهادئ، وسيمر فوق دول عربية عدة خلال الفترة المتوقعة لسقوطه.
وبيَّن مركز الفلك الدولي أنه في حالة مشاهدته وقت السقوط سيظهر بشكل واضح على هيئة كرة نارية لامعة، خلفها إضاءات متحركة عدة، وسيحترق معظمه في الغلاف الجوي، ولا يصل منه إلا القليل، مع احتمال منخفض أن يتضرّر منه شخص، ويقدر بـ1 من أصل 2467.