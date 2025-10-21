نادك تحصد جائزة المسؤولية الاجتماعية للشركات 2025

وجاء هذا التكريم تتويجًا لمسيرة نادك في تطبيق استراتيجيات المسؤولية الاجتماعية وفق أفضل المعايير، وحرصها على تحقيق أثر إيجابي في المجتمع من خلال مبادراتها في مجالات البيئة، وتمكين الشباب، ودعم المزارعين، والمشاركة المجتمعية.