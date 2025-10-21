نادك تحصد جائزة المسؤولية الاجتماعية للشركات 2025

حصلت شركة نادك على جائزة المسؤولية الاجتماعية للشركات لعام 2025، التي تمنحها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تقديرًا لجهودها في تبنّي ممارسات اجتماعية مستدامة ومبادرات نوعية تعزّز التنمية المجتمعية وتدعم برامج الاستدامة الوطنية.
وجاء هذا التكريم تتويجًا لمسيرة نادك في تطبيق استراتيجيات المسؤولية الاجتماعية وفق أفضل المعايير، وحرصها على تحقيق أثر إيجابي في المجتمع من خلال مبادراتها في مجالات البيئة، وتمكين الشباب، ودعم المزارعين، والمشاركة المجتمعية.
وأكدت الشركة أن هذا الإنجاز يُعد حافزًا لمواصلة التميز في برامجها الاجتماعية، وترسيخ ثقافة الاستدامة في أعمالها وخططها المستقبلية، بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي جعلت من المسؤولية الاجتماعية ركيزةً رئيسةً في التنمية الوطنية.
ويأتي فوز نادك بهذه الجائزة ضمن الدورة الحالية التي كرّمت خلالها الوزارة نخبةً من الشركات والجهات الوطنية الرائدة في تبنّي ممارسات تنموية تُسهم في بناء مجتمعٍ أكثر ازدهارًا واستدامة.