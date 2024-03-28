مفتي المملكة يستقبل مجلس إدارة جمعية الدعوية للصم

استقبل سماحة المفتي العام للمملكة، رئيس هيئة كبار العلماء والرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبد الله آل الشيخ، في مكتبه بالرياض الشيخ عبدالعزيز بن صالح الحميد، رئيس مجلس إدارة جمعية الدعوية للصم، والذي قدم للسلام على سماحته ومهنئاً ومباركاً بالشهر الكريم.
واستمع سماحته لشرحٍ وافٍ من الشيخ الحميد، اشتمل على التعريف بأنشطة وبرامج وأنشطة الجمعية الدعوية للصم وجهودها ومنجزاتها، ومن ذلك نشر العلم الشرعي والدعوة بين فئة الصم بما يحقق الوعي والوسطية ورفع الوعي والمعرفة، وتقديم خدمات واسعة، مثل خدمة الترجمة للأمور الشرعية بلغة الإشارة، وتأهل مترجميها، وكذلك تطوير البيئة العلمية الشرعية، وتقديم الاستشارات والدراسات، وإعداد الوسائل التقنية، والاعلامية المناسبة، وتطويرها وصولاً لعقد الشركات وتنظيم وأقامه المؤتمرات والأنشطة الدعوية.
وحظيت جهود الجمعية بإشادة سماحة مفتي عام المملكة، حيث أكد على أهمية فئة الصم الغالية وقال: "هذه الفئة من الفئات الغالية على قلوبنا وقد أولت ومازالت حكومتنا الرشيدة السديدة توليها، كما تولي غيرها من الفئات كافة جوانب الاهتمام والدعم".
وشدد على ضرورة توفير كافة جوانب الدعوة والإرشاد لهم وتبصيرهم بأمور دينهم أمر تشكر عليه الجمعية وأن أنشطتها المتعددة لتستحق التقدير لهذه الجهود المباركة إن شاء الله تعالى.
وأضاف: هذه الجمعية، ووفق جهودها وأنشطتها، تستحق الدعم من قبل الجهات والأفراد المقتدرين على حد سواء، ونتمنى المزيد من التوفيق والسداد لجهود مجلس إدارتها.