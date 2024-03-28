مفتي المملكة يستقبل مجلس إدارة جمعية الدعوية للصم

واستمع سماحته لشرحٍ وافٍ من الشيخ الحميد، اشتمل على التعريف بأنشطة وبرامج وأنشطة الجمعية الدعوية للصم وجهودها ومنجزاتها، ومن ذلك نشر العلم الشرعي والدعوة بين فئة الصم بما يحقق الوعي والوسطية ورفع الوعي والمعرفة، وتقديم خدمات واسعة، مثل خدمة الترجمة للأمور الشرعية بلغة الإشارة، وتأهل مترجميها، وكذلك تطوير البيئة العلمية الشرعية، وتقديم الاستشارات والدراسات، وإعداد الوسائل التقنية، والاعلامية المناسبة، وتطويرها وصولاً لعقد الشركات وتنظيم وأقامه المؤتمرات والأنشطة الدعوية.